No alle fake news: "Su Snapchat voglio qualità"

"Io non uso i social media. A volte sono i colleghi che mi dicono cosa succede su Instagram, ma a me non interessa". Se la sentenza arrivasse da un qualunque cittadino X, ancorato al mondo analogico che fu, saremmo di fronte a una presa di posizione – snob o condivisible a seconda di convinzioni e sensibilità – come un altra. Se a pronunciarla è invece Evan Spiegel, fondatore e ceo di Snapchat, figlio eccellente della nidiata – poi diventata meglio gioventù – che ha innescato oltreoceano la rivoluzione social del secolo la faccenda cambia.

Ma non c’è nessun cortocircuito o grottesco paradosso, bensì una precisa analisi logica, nella riflessione di Spiegel – ieri a Palazzo Corsini a Firenze, ospite di Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori – che nel corso di un confronto con una delegazione di 400 giovani delle scuole secondarie superiori italiane (in rappresentanza di quelli che partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe”) ha affrontato a tutto tondo i temi relativi alle trasformazioni (e ai rischi che vi si annidano) del mondo digitale, alle prospettive dell’intelligenza aritificiale e soprattutto alla necessità di creare, specie nei giovani, una corazza intellettuale in grado di schivare i colpi delle fake news e di filtrare la buona informazione. Social sì, ma senza che abbiano una reale "influenza nella vita" per disegnare un futuro certo nuovo ma che comunque veda i cittadini di domani protagonisti dei loro destini e non passivi spettatori del flusso fuorviante di immagini, like e condivisioni. Questo il nocciolo della questione.

Uno spunto che sposa completamente la riflessione introduttiva di Andrea Ceccherini che prima ancora di dare la parola a Spiegel – il quale ha dialogato con il direttore del Corriere della sera Luciano Fontana e poi risposto alle domande di alcuni ragazzi – ha ricordato come "con il Quotidiano in Classe cerchiamo di aprire di più gli occhi dei giovani sul mondo e di appassionarli ai fatti che succedono intorno a noi, di alimentare la curiosità e la loro sete di sapere e di sviluppare il loro pensiero critico mostrando loro come tre diverse fonti informative raccontino diversamente la stessa identica notizia".

"È un esercizio, il nostro, – sono ancora parole di Ceccherini – per allenare una generazione a pensare, a riflettere, a meditare, ad usare di più la propria testa. Ed è soprattutto un modo per tenere i giovani dentro e non fuori la società, per farne degli attori e non degli spettatori, per renderli dei cittadini, non dei sudditi". "In Snapchat – ha ribadito Spiegel – sosteniamo che l’accesso ad informazioni accurate sia un elemento fondante di una società democratica. Partiamo da un fatto: l’informazione online è stata protagonista di profonde evoluzioni ed è sempre più difficile oggi capire cosa è vero e cosa no. Ecco perché in Snapchat lavoriamo per assicurarci che i contenuti pubblici della nostra app rispettino le più stringenti linee guida in tema di contenuti. Distribuiamo anche contenuti da fonti certificate e la app è sviluppata affinché si possa prevenire la diffusione di fake news".

Capitolo intelligenza artificiale. Secondo Ceccherini "Snapchat è una delle poche piattaforme che limita le fake news e le verosimiglianze, una delle cose a cui puntiamo anche noi come Osservatorio". "Per noi la selezione delle notizie, e puntare sulla loro veridicità, è la cosa più importante – ha concluso – Adesso sviluppare il differenziale fra l’intelligenza artificiale e l’intelligenza umana, che è la coscienza critica, è un esercizio più doveroso che mai".