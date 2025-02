Nikolaos di Grecia, seconde nozze in vista a un anno dal divorzio

A soli nove mesi dal divorzio, Nikolaos di Grecia sarebbe pronto a convolare nuovamente a nozze. Secondo quanto riportato da ‘Hello! Greece’ e successivamente confermato dall’edizione spagnola del magazine, il terzogenito dell'ultimo re di Grecia, Costantino II, si sarebbe fidanzato con un'amica di lunga data, Chrysí Vardinogianni. Ora non resta che attendere l'annuncio ufficiale.

Chi è Chrysí Vardinogianni

Non è chiaro quando sia iniziata la relazione con Chrysí Vardinogianni, ma il suo nome è ben noto nel panorama dell’alta società greca. Figlia dell'armatore Giorgios Vardinogianni e di Agapi Politi, Chrysí ha avuto una relazione di cinque anni con l’attore e regista Konstantinos Markoulakis, terminata pacificamente nel dicembre 2023. In precedenza, era stata sposata dal 2012 al 2017 con il cantante Nino (Stefanos Xypolitas), da cui ha avuto due figli, George Skeyos e Karen Agapi.

In coppia

Di recente, la Vardinogianni è stata al fianco del principe anche alle nozze della sorella di lui, Theodora di Grecia, celebrate il 28 settembre 2024. Secondo Hello! Greece, la coppia sarebbe intenzionata a sposarsi presto con una cerimonia intima, riservata a familiari e amici più stretti, in netto contrasto con le sfarzose nozze di Nikolaos con la prima moglie, Tatiana. Il primo evento pubblico che ha visto Nikolaos e Chrysí insieme è stata la cerimonia per il primo anniversario della morte di Costantino II, nel gennaio 2024. Costantino II, scomparso a 82 anni nel 2023, era fratello della regina Sofia, moglie del re emerito Juan Carlos Borbone di Spagna. Era cugino di re Carlo III d’Inghilterra e padrino del principe William. Lui e la moglie Anna Maria di Danimarca, sposatisi nel 1964 ad Atene, hanno avuto cinque figli: Alessia, Paolo, lo stesso Nikolaos, e poi Teodora e Filippo.

Il primo matrimonio

Lo scorso anno il principe greco Nikolaos e la principessa Tatiana (all’anagrafe Blatnik, nata in Venezuela e cresciuta in Svizzera, con origini aristocratiche da parte di madre) hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 14 anni insieme. La notizia è stata resa pubblica il 19 aprile 2024 attraverso un comunicato ufficiale dell’ex casa reale, che sottolinea il carattere rispettoso e affettuoso della separazione. “Il loro rapporto futuro continuerà a essere improntato a comprensione e amicizia” era scritto nella nota. L’amore tra Nikolaos e Tatiana era nato nel 2000 e si era coronato con un matrimonio da favola, celebrato il 25 agosto 2010 sull’isola di Spetses, alla presenza di numerosi esponenti delle monarchie europee.