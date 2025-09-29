Nicole Kidman e Reese Witherspoon vogliono costruire una nuova Hollywood a Nashville (che costa meno)

Hollywood è in crisi: numeri alla mano, le riprese sono crollate in quella che era considerata ‘la fabbrica dei sogni’ diminuendo di oltre il 20% solo nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ecco allora che due dive del calibro di Nicole Kidman e Reese Witherspoon scuotono il mondo dello star system con un’idea audace: spostare la produzione di Hollywood verso Nashville.

Nashville sarà la nuova Hollywood?

Alla tavola rotonda del Nashville Film Festival, l’attrice australiana, che vive in Tennessee dal 2008 con il marito Keith Urban, ha anticipato che porterà “sempre più produzioni qui”. Con un sorriso, ha scherzato: “Non posso dire che porteremo ‘Big Little Lies qui’, ma ha aggiunto con convinzione che il potenziale c’è: “C’è tanto spazio per le produzioni”. Da parte sua, Witherspoon, legata fin dalla nascita a quella città, è tra le alleate più naturali dell’iniziativa. Entrambe condividono amore e conoscenza del territorio, e Kidman ha già girato la prima stagione della serie crime ‘Scarpetta’ proprio nella capitale del Tennessee, confermando che è stato approvato il via libera per la seconda stagione.

La crisi dell’industria cinematografica e l’esodo produttivo

Le due attrici attribuiscono a Nashville un fascino particolare. “Ispira tanta creatività”, ha detto Nicole e grazie alla loro capacità di veicolare attenzione, possono trasformare quella città in una nuova Hollywood. La crisi che affligge l’industria cinematografica statunitense renderà inevitabili degli spostamenti. Negli ultimi anni Los Angeles ha visto un calo drastico delle produzioni girate in loco. I dati di FilmLA indicano che nel 2024 i “shoot days” locali sono scesi ai livelli più bassi mai registrati negli ultimi decenni, eccetto il 2020, anno della pandemia.

In particolare, tra il 2021 e il 2024 le giornate di ripresa televisiva in L.A. sono diminuite del 58%. E, come già accennato, solo nel primo trimestre del 2025, le riprese on location sono calate del 22,4 % rispetto allo stesso periodo del 2024. Molti nel settore parlano di un’industria in piena ‘esodo produttivo’ (runaway production): studi e committenti cercano territori con incentivi fiscali più generosi, costi minori e procedure burocratiche più snelle come Georgia, New York, Texas e Paesi come Canada, Regno Unito e Australia.

Un’operazione difficile ma non impossibile per Kidman e Witherspoon

Nel contesto di questa crisi, l’operazione Kidman-Witherspoon può essere letta come una scommessa: offrire a produzioni, tecnici e talenti un’alternativa credibile. La capitale del Tennessee ha già infrastrutture legate alla musica, ma con l’input giusto potrebbe trasformarsi in un hub audiovisivo. In più, dispone di spazi naturali variegati e costi più bassi rispetto a Los Angeles nonché di una comunità già abituata a ospitare grandi produzioni musicali e mediatiche. Kidman ha enfatizzato il fattore umano: “Il popolo di Nashville mi ha accolta vent’anni fa e continua a rendere possibile la vita bella per la mia famiglia”. Non sarà facile, ma Hollywood continua a perdere pezzi e con due testimonial così, tutto è possibile.