Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni

Nashville, 30 settembre 2025 - Una separazione che fa rumore. Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo ben 19 anni di matrimonio. La notizia è arrivata dai media americani, come il sito Tmz e il programma tv Good Morning America. Secondo alcune fonti, l’attrice e il cantautore starebbero vivendo separati già da alcuni mesi, ovvero da poco prima dell’inizio dell’estate. E a lasciare la casa della famiglia a Nashville, in Tennesse, sarebbe stato il cantautore. L'attrice australiana avrebbe provato a ricucire il rapporto senza però evitare la rottura definitiva.

Nicole Kidman e Keith Urban si erano conosciuti nel 2005 a un evento a Los Angeles e da quel momento non si sono più lasciati tanto che a maggio 2006 era arrivato il fidanzamento ufficiale e un mese dopo era stato celebrato il matrimonio a Sydney, in Australia.

L’attrice e la stella della musica country stavano insieme dal 2006. Dalla loro unione sono nate due figlie: Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14. Nicole Kidman ha altri due figli, Bella e Connor, nati dalla sua precedente relazione con l’attore Tom Cruise.