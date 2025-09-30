Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bonus casa 2026Taglio IrpefPiano Usa GazaFlotilla oggiElezioni MarcheSciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
MagazineNicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni
30 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni

Il cantautore se ne è andato di casa, l’attrice ha provato ha ricucire il rapporto, ma la rottura sembra definitiva

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

Per approfondire:

Nashville, 30 settembre 2025 - Una separazione che fa rumore. Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo ben 19 anni di matrimonio. La notizia è arrivata dai media americani, come il sito Tmz e il programma tv Good Morning America. Secondo alcune fonti, l’attrice e il cantautore starebbero vivendo separati già da alcuni mesi, ovvero da poco prima dell’inizio dell’estate. E a lasciare la casa della famiglia a Nashville, in Tennesse, sarebbe stato il cantautore. L'attrice australiana avrebbe provato a ricucire il rapporto senza però evitare la rottura definitiva. 

Nicole Kidman e Keith Urban si erano conosciuti nel 2005 a un evento a Los Angeles e da quel momento non si sono più lasciati tanto che a maggio 2006 era arrivato il fidanzamento ufficiale e un mese dopo era stato celebrato il matrimonio a Sydney, in Australia.

L’attrice e la stella della musica country stavano insieme dal 2006. Dalla loro unione sono nate due figlie: Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14. Nicole Kidman ha altri due figli, Bella e Connor, nati dalla sua precedente relazione con l’attore Tom Cruise.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata