Nicole Kidman e il divorzio da Keith Urban: spunta la “clausola cocaina” da 11 milioni di dollari per il cantante country

La chiamano “cocaine clause”, la traduzione è persino superflua: clausola cocaina. È una specie di contratto prematrimoniale contro gli eccessi e le dipendenze da rockstar. I due futuri coniugi – la diva del cinema e il cantante turbolento con una passione smodata per droghe e alcol, una vita di abusi mai nascosta – si accordarono alla vigilia delle nozze su questo punto: lui, Keith, avrebbe incassato da lei, Nicole, ben 600 mila dollari per ogni anno vissuto da marito sobrio, pulito, sober. Un incentivo a disintossicarsi. Che oggi, quando le carte del divorzio saranno depositate dall’attrice premio Oscar, potrà trasformarsi in un Tfr, una buonuscita alla fine del rapporto. Perché Keith avrebbe fatto le cose per bene, in 19 anni da marito: niente sballo, giù la bottiglia. E ora il bonus antidroga può concretizzarsi in un assegno da 11 milioni di dollari.

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

La storia della coppia, le nozze e la separazione

Nicole Kidman e Keith Urban – 58 anni lei, statunitense-australiana nata a Honolulu, Hawaii, 57 anni lui, neozelandese del Distretto di Whangarei nell’Isola del Nord, naturalizzato a Canberra – si sono detti addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie. Si erano conosciuti nel gennaio 2005 al G'Day, evento di beneficenza hollywoodiano organizzato in onore degli australiani. Colpo di fulmine? Così pare. Keith si presentò al portico di casa alle 5 del mattino con un mazzo di gardenie. “Fu allora che pensai: questo è l’uomo che spero di sposare. A quel punto credevo che fosse l’amore della mia vita”, ha raccontato la Kidman. Un anno dopo le nozze a Sydney – era il 25 giugno 2006 – e la casa americana a Nashville, in Tennessee, dove il musicista ha innestato la sua carriera nella musica country statunitense.

Cosa prevedeva il contratto prematrimoniale

Patti chiari, matrimonio lungo. Keith Urban firmò un contratto prematrimoniale molto impegnativo: avrebbe perso ogni diritto sui beni della moglie se avesse fatto abuso di droghe e alcol. Se avesse fatto il bravo, invece: il premio. E dire che si è impegnato. Nell’ottobre 2006, spinto e supportato da Kidman, si fece ricoverare in un centro di recupero per chiudere con la cocaina. Erano passati solo 4 mesi dopo le nozze quando aprì la porta del Betty Ford Centre di Rancho Mirage, in California. Obiettivo: rehab. “Era il momento in cui NIc avrebbe potuto andarsene”, disse Urban nel 2010 a Oprah Winfrey: “Sono così felice che non l’abbia fatto. Ha scelto invece di restare e di organizzare quell’intervento, con un amore che si sentiva in tutta la stanza. Io pensai soltanto: mettimi le manette, andiamo”.

Keith Urban e Nicole Kidman

“Nic ha superato ogni voce negativa e ha scelto l’amore”

Una versione ribadita lo scorso anno alla celebrazione di Kidman all’American Film Institute: “Ci siamo sposati nel 2006 e, appena 4 mesi dopo, le mie dipendenze fecero a pezzi tutto (lei, in platea, lo ascoltava commossa, ndr) – Ero in riabilitazione, senza sapere cosa ne sarebbe stato di noi. Nic ha superato ogni voce negativa – persino quelle dentro di sé – e ha scelto l’amore. La sua capacità di amare è come nessun’altra che io abbia mai conosciuto. Ed eccoci qui stasera, 18 anni dopo. La sua capacità di amare non ha eguali”.

Le due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni

Nonostante le difficoltà i due sono sempre apparsi come una coppia molto affiatata e hanno fatto crescere la famiglia con l’arrivo di due ragazze. Il 7 luglio del 2008 è nata Sunday Rose e il 28 dicembre 2010 è arrivata Faith Margaret, data alla luce da madre surrogata. Le voci sulla crisi si rincorrevano da mesi, ormai. Pare che Kidman avesse acquistato una casa in Portogallo e chiesto lì una nuova residenza per allontanarsi da lui. L’ultimo avvistamento social della coppia risale al giugno scorso, quando Nicole Kidman pubblicò una foto con il marito e l’augurio di un “felice anniversario”. Definitivo. I due vivono separati già da allora. L’ultima apparizione pubblica di coppia risale proprio a giugno, durante una partita del mondiale per club a Los Angeles.

"Nicole si sente profondamente tradita”

E torniamo a fare i conti con la separazione. “Nicole ritiene che la clausola sia stata introdotta per proteggere Keith, ma alla fine protegge le sue finanze. Lei lo ha sostenuto durante la sua dipendenza e ora vede che ne trae beneficio e questo l'ha fatta sentire profondamente tradita”, ha detto una fonte al Radar Online. “Keith ha diritto a un risarcimento enorme, perché è rimasto sobrio. Nicole è contenta che abbia continuato su quella strada, ma le dà fastidio che il risarcimento venga pagato di tasca sua. Per lei, è come gettare sale sulla ferita della loro rottura”, gli ha fatto eco una seconda voce, sempre anonima, vicina alla coppia. “Nicole ha tenuto tutto sotto controllo per i bambini mentre Keith era via in tour – ha ribadito una persona vicina alla famiglia – L'idea che ora lei gli debba dare milioni per via di una clausola di cui lui beneficia la trova scandalosa”.