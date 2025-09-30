Nicole Kidman e il tentativo di salvare l’amore da favola con Keith Urban

Nashville, 30 settembre 2025 – È finito l’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. L’attrice australiana e il cantautore neozelandese (naturalizzato in Australia) si sono detti addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie. I motivi della separazione sembrano dipendere da lui perché, al contrario, lei – che in passato è stata legata anche a Tom Cruise – ha tentato di tenere unita la famiglia fino all’ultimo. Per il momento non c’è ancora una vera e propria ufficialità ma l’addio sembra definitivo e anche già assodato da qualche mese.

Com’è nato l’amore

Nicole Kidman (Honululu, 20 giugno 1967) e Keith Urban (Whangarei, 20 ottobre 1967) si sono conosciuti nel gennaio del 2005 durante il G'Day, un evento di beneficenza hollywoodiano organizzato in onore degli australiani. Tra i due l’amore è scattato subito: sembra che Urban si sia presentato di fronte al portico di casa di Kidman alle 5 del mattino, con delle gardenie. “Fu allora che pensai: Questo è l’uomo che spero di sposare – ha dichiarato l’attrice – A quel punto credevo che fosse l’amore della mia vita”.

Circa un anno dopo – il 25 giugno 2006 – la coppia è convolata a nozze a Sydney. I due hanno scelto di vivere a Neshville, in Tennessee, dove l’artista ha dato il via alla sua carriera musicale country a livello internazionale.

Le nozze, il matrimonio e i figli

Urban ha firmato un contratto prematrimoniale secondo cui avrebbe perso ogni diritto sui beni della moglie se avesse fatto abuso di droghe e alcol e nell’ottobre del 2006, spinto e supportato da Kidman, ha scelto di ricoverarsi in un centro di recupero per superare la dipendenza da cocaina. Nonostante le difficoltà i due sono sempre apparsi come una coppia molto affiatata e hanno fatto crescere la famiglia con l’arrivo di due ragazze. Il 7 luglio del 2008 è nata, infatti, Sunday Rose e il 28 dicembre 2010 è arrivata Faith Margaret, data alla luce da una madre surrogata.

La crisi

Per circa 19 anni la coppia è apparsa sempre molto vicina e felice ma voci su una presunta crisi si rincorrevano già da qualche mese. Pare, infatti, che Kidman abbia acquistato una casa in Portogallo e richiesto lì una nuova residenza per allontanarsi dall’ormai ex marito. I due, inoltre, non apparivano insieme da un po’. L’ultimo avvistamento social risale allo scorso giugno quando l’attrice premio Oscar ha pubblicato una foto in compagnia di Urban per augurargli un felice anniversario. Per il resto dell’estate Kidman ha postato foto solo in compagnia delle figlie.

Fino a qualche ora fa, però, le voci sulla crisi apparivano come pettegolezzi e poco più. Ora, sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, sembra tutto reale.

I motivi dell’addio

Sembra che sia stato proprio Keith Urban a prendere la decisione di andare via di casa e acquistare una nuova tenuta in Tennessee per restare comunque accanto alle figlie. Nicole Kidman – al contrario – avrebbe cercato fino all’ultimo di salvare il matrimonio.

Fonti vicine alla (ex) coppia dicono che le motivazioni sono da ricercarsi in una routine che teneva i coniugi troppo lontani l’uno dall’altra e in due vite ormai divise dal tempo. Gli impegni di set dell’una e i tour dell’altro hanno distrutto una vita matrimoniale perfetta solo in apparenza e i punti d’incontro tra i due sono stati sempre meno. Secondo i tabloid USA sembra addirittura che Urban e Kidman non vivano più sotto lo stesso tetto dall’inizio dell’estate scorsa e che il messaggio social di anniversario scritto dall’attrice sia stato l’ultimo, disperato tentativo di riconciliazione.