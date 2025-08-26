Martedì 26 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Magazine
26 ago 2025
26 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
New entry a Ballando con le stelle. In pista l’attore Beppe Convertini

Beppe Convertini (54 anni) si unisce al cast di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato con un video postato...

Beppe Convertini, 54 anni

Beppe Convertini (54 anni) si unisce al cast di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato con un video postato sul profilo Instagram del dance show di Milly Carlucci. L’attore e conduttore televisivo ha comunicato la sua partecipazione al programma – in partenza da sabato 27 settembre per la 20ª edizione su Rai 1 – con un filmato girato tra i trulli in Valle d’Itria mentre invita sua madre a danzare: "Mamma vuoi ballare con me? Dai, mi devo allenare". II momento viene interrotto dallo squillo di un telefono, dall’altra parte della linea, Milly Carlucci "Sono a casa con con tutta la famiglia... davvero? È stupendo, Milly", dice il conduttore visibilmente emozionato. Il nome di Beppe Convertini va ad aggiungersi agli altri concorrenti: Fabio Fognini, Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli e Filippo Magnini.

