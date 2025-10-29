Nevicata record a Reykjavík: ottobre eccezionale. E spuntano le prime aurore boreali

Roma, 29 ottobre 2025 – Reykjavík si è risvegliata coperta da una coltre di neve inusuale per la stagione. Le precipitazioni, iniziate tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, hanno portato un accumulo stimato tra i 20 e i 30 centimetri nella capitale e nei dintorni, secondo le previsioni e i dati diffusi dall’Icelandic Meteorological Office. Si tratta di un evento raro per ottobre, che ricorda un precedente storico, nell’ottobre 1921.

Un fenomeno raro per ottobre

Ottobre in Islanda è solitamente umido e ventoso, ma non nevoso. A Reykjavík le prime nevicate significative si verificano di norma in dicembre, quando le temperature scendono stabilmente sotto lo zero.

I dati mostrano che l’accumulo medio mensile di neve nel periodo è inferiore ai 5 centimetri. L’ondata di maltempo di questi giorni, quindi, rappresenta un’anomalia rispetto alla media stagionale, anche se le misurazioni ufficiali definitive sono ancora in corso.

Una panchina di Reykjavík coperta di neve

Allerta meteo e disagi

L’Icelandic Meteorological Office ha emesso un’allerta arancione per neve e ghiaccio valida per l’area di Reykjavík e la regione sud-occidentale. Le strade risultano scivolose e la visibilità ridotta, con rallentamenti ai trasporti pubblici e difficoltà nella circolazione automobilistica.

Le autorità invitano alla prudenza. La raccomandazione è limitare gli spostamenti e utilizzare i mezzi pubblici.

Tra luce, buio e aurore boreali

L’arrivo precoce della neve coincide con la progressiva diminuzione delle ore di luce. Il 1° novembre il sole sorgerà alle 9:12 e tramonterà alle 17:09, con una perdita di circa sei minuti di luce al giorno. Il contrasto tra il bianco della neve e il cielo sempre più scuro rende il paesaggio particolarmente suggestivo in queste ore. Nelle notti limpide si sono già osservate le prime aurore boreali della stagione, visibili anche nei dintorni della capitale.