Nell’inferno della ludopatia. L’orrore è vero

Intelligente. Depressa, paranoica, persa nel suo corpo e dentro la sua solitudine: "ciò che conta è avere soldi da infilare nella slot. E averli subito". Dalla ludopatia si guarisce solo affidandosi a un gruppo di persone che sostituisca e strutturi la propria coscienza, troppo fragile. La coscienza di Alessandra è infranta dall’amore per il padre: "Papà me lo sentivo dentro, come l’avessi mangiato. Proprio come m’era successo col gioco: avevo messo in atto un altro tentativo di salvarlo e portarlo con me verso la guarigione, diceva la psichiatra. E come era successo col gioco, mi ero ammalata pure io". “Azzardo“ è più di un romanzo, è una storia vera, vera umanità. Perché tutti siamo fragili, e non c’è nessuno che non dipenda dalla fragilità.

