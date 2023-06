Nelle valigie di Genet, il suo cuore spezzato

di Giovanni Serafini

Due valigie in vetrina, una in cuoio nero, l’altra in similpelle skai marron. Sono esposte all’IMA, l’Istituto del Mondo Arabo di Parigi, nel quadro di una mostra intitolata Quel che la Palestina può offrire al mondo. Ci resteranno fino al 19 novembre, il che dice tutto sulla loro importanza. Sono le valigie che appartennero a Jean Genet, lo scrittore borderline, ribelle e vagabondo che non aveva casa, né ufficio, né biblioteca, né pace durante tutta la vita. Contengono manoscritti, appunti, lettere, fotografie e altri documenti personali che Genet, in fuga dal mondo e da se stesso, vi stipò dal 1964 in poi affinché nessuno potesse vederli. Quell’anno una tragedia aveva segnato la sua vita: il 12 marzo Abdallah Bentaga, il giovane acrobata algerino che era stato il suo "amante magico" e al quale aveva dedicato Il funambolo, una delle sue opere più emblematiche, si suicidò in un alberghetto parigino. Annientato, Genet si chiuse nella solitudine e nel dolore. Giurò di non scrivere mai più. Il Diario del ladro, che aveva appena pubblicato, doveva restare il suo ultimo libro.

Per fortuna non mantenne la promessa: continuò a scrivere, non poteva farne a meno. Poesie, testi teatrali, romanzi, note autobiografiche. Ma non pubblicò più niente. Tutto quel che produceva finiva nelle due valigie: e lì è rimasto, senza che nessuno ne sapesse niente, per oltre vent’anni. Fu nell’aprile del 1986, pochi giorni prima di morire, che Genet affidò le valigie a Roland Dumas, che era stato il suo avvocato ai tempi della guerra d’Algeria ed era diventato ministro degli Esteri con l’ascesa di Mitterrand all’Eliseo. "Fanne quello che vuoi", gli disse Genet. Sta di fatto che qualche mese dopo l’editore Gallimard pubblicò Un captif amoureux, capolavoro postumo dello scrittore, singolare giornale di bordo che racconta gli anni delle peregrinazioni fra Stati Uniti e Medioriente, fra Pantere Nere e Palestinesi. Su tutto il resto, gli appunti, i testi, il gigantesco materiale di lavoro rinchiuso nelle valigie, scese una impenetrabile cappa di silenzio.

Fu soltanto 34 anni dopo, quando era quasi centenario e prossimo alla morte, che Dumas decise di cedere il tesoro all’IMEC, l’Institut Mémoire de l’édition contemporaine. Era il 2020. Il direttore dell’Istituto, Albert Dichy, fece rapidamente l’inventario del contenuto: c’era un po’ di tutto, ricevute di ristorante e di alberghi, numeri telefonici scritti su pagine di giornali (fra cui quelli privati di Jane Fonda e James Baldwin), ricette mediche con prescrizioni di sonniferi, scambi di lettere con militanti delle Black Panthers, annotazioni vergate di getto nei campi palestinesi visitati. C’era un testo inedito intitolato La luce e l’ombra. E c’era infine un lungo manoscritto, Divine: si trattava di una sceneggiatura che Genet aveva tratto dal suo primo romanzo, Notre Dame des Fleurs. Era stato David Bowie, che voleva assolutamente interpretare il ruolo di Divine, a chiedergli di adattare il romanzo per il cinema. Bowie aveva conosciuto Genet in occasione di un viaggio aereo all’inizio degli anni Settanta; spalleggiato dal suo produttore Christopher Stamp, fratello dell’attore Terence Stamp, fece innumerevoli pressioni sullo scrittore. Il quale si mise finalmente all’opera, ma non la completò. Il film evidentemente non fu mai girato…

Entusiasta per lo straordinario materiale emerso dal passato, Albert Dichy si mise al lavoro per presentarlo in una grande mostra che avrebbe dovuto aver luogo nell’abbazia normanna di Ardenne, nei pressi di Caen. L’inaugurazione era programmata per la fine di ottobre 2020, ma l’irruzione del Covid mandò tutto all’aria. Due anni e mezzo dopo, ecco che le valige di Genet con il loro straordinario materiale tornano in vetrina a Parigi, all’Istituto del Mondo Arabo: la mostra prevede tra l’altro concerti, film, incontri, dibattiti su Medioriente e Palestina. È la seconda vita di Jean Genet. Lo sappiamo tutti: ci sono autori che parlano più da morti che da vivi e lui è sicuramente uno di questi... L’altro, che per tanti versi gli è vicino e gli assomiglia per la forza della scrittura e del pensiero, è Louis-Ferdinand Céline. Un altro genio della letteratura, che ha vissuto un destino simile a quello di Genet: nel 1944, quando era rifugiato nella Germania nazista insieme con alcuni collaborazionisti di Vichy, il suo appartamento di Montmartre venne forzato da sconosciuti che fecero sparire voluminosi faldoni contenenti opere inedite. Un paio di anni fa, 60 anni dopo la scomparsa dell’autore, tre capolavori sono riemersi dal buio: Guerra, Londra, La volontà di Re Krogold. È proprio vero: I grandi scrittori sono immortali