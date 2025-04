Nell’aria si librano centinaia di aquiloni. Che festa a Ferrara

Nei giorni della Liberazione, si librano nell’aria i coloratissimi aquiloni del festival internazionale ’Vulandra’, da oggi a domenica al parco urbano Giorgio Bassani di Ferrara. Nel dialetto ferrarese, ’Vulandra’ è appunto l’aquilone, un simbolo di leggerezza, di gioia, di serenità e di primavera: organizzato da Arci Ferrara e dal Gruppo aquilonisti Ferrara, con il sostegno e il patrocinio del Comune e della Regione, il festival colora il cielo della città da 45 anni ed è la rassegna più longeva d’Europa. L’edizione di quest’anno annuncia la partecipazione di circa 150 aquilonisti da molti Paesi, per tre giornate di volo libero, esibizioni spettacolari, laboratori, installazioni, costruzioni fantasiose, in un lungo weekend di voli e di sorprese con ingresso gratuito. La festa vede protagoniste le spettacolari e straordinarie creazioni volanti, veri e propri capolavori di ingegneria e d’arte, e abbraccia un pubblico di tutte le età: del resto l’aquilone è un gioco senza tempo, capace sempre di affascinare e di incantare. Nell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, il festival abbinerà iniziative e momenti di riflessione e impegno civile in collaborazione con l’Anpi e la Cgil. In collaborazione con l’Associazione Malattia Alzheimer di Ferrara, poi, domani verrà esposto e fatto alzare in cielo l’aquilone della memoria, risultato di un progetto speciale. Info, vulandra.altervista.org

Aquiloni in volo anche a Finale Emilia, nella Bassa modenese, grazie alla ’Festa dell’aquilone’, manifestazione sempre attesissima, con più di 50 anni di storia, che si rinnoverà oggi: sull’argine sinistro del fiume Panaro nei pressi della cittadina, tutti potranno provare a far salire i loro aquiloni. E ci sarà anche... un’ottima merenda per grandi e piccoli, con gnocchi fritti e frittelle. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata a domenica 27 aprile. Info, carcfinale.it

Gli eventi previsti per la giornata di domani potrebbero subire modifiche per il lutto nazionale stabilito in occasione dei funerali del Santo Padre.

Stefano Marchetti