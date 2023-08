Nell’antico chiostro arte, storia e teatro

Nel chiostro settecentesco dell’ex convento del Carmine di Velletri, oggi dimora storica del Lazio, fino al 16 settembre l’arte incontra musica e teatro tra visite guidate e spettacoli. Il 9 agosto, spazio a Tiziana Foschi e Antonio Pisu in ’Faccia un’altra faccia. L’arte di sentirsi inadeguati’ firmato dai due insieme a Francesca Zanni. Uno spettacolo per i giovani che, attraverso la parodia, affronta temi importanti, trasformando personaggi e situazioni in occasioni di affermazione della propria identità.