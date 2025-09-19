Nella mente dei serial killer

Uccidere per il piacere di farlo. Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, ripercorre in ’Predatori’ – edito da Mondadori e presentato stasera in anteprima alla 26esima edizione di Pordenonelegge – le storie dei più spietati serial killer d’America. Una piaga infinita, che ha attraversato molte epoche perché – scrive Nazzi – "gli assassini seriali non sono un’invenzione moderna, ma un’ombra antica che ci cammina accanto da secoli". Come Locusta, avvelenatrice vissuta a Roma nel primo secolo dopo Cristo, a cui si rivolse persino Agrippina per eliminare il marito, l’imperatore Claudio, o Gilles de Rais, compagno d’armi di Giovanna d’Arco, che seviziò e tolse la vita nel XV secolo a ottocento bambini, in un macabro rituale che prevedeva l’utilizzo dello stesso pugnale.

’Predatori’ narra le vicende dei più efferati serial killer americani. Perché ha privilegiato le loro storie a quelle di altri criminali?

"Perché oltre la metà dei serial killer di cui si ha conoscenza è americana e perché le loro vicende sono diventate un simbolo nell’immaginario di paura collettivo. Si pensi, per esempio, a Ted Bundy, un ragazzo magnetico e seducente che uccideva giovani donne o a John Wayne Gacy, che si vestiva da clown alle feste per bambini e seppelliva adolescenti sotto casa, la cui figura ha ispirato ’It’, il romanzo horror di Stephen King".

A cosa è dovuto l’interesse sempre più crescente del pubblico nei confronti della cronaca nera?

"A diversi fattori, primo fra tutti l’empatia che si prova per le vittime e i loro familiari. Seguire i vari casi permette, inoltre, di approcciarsi al terrore in maniera ’controllata’, di tentare una spiegazione a comportamenti incomprensibili, dando voce a quella parte oscura di ciascuno che spinge a provare curiosità per chi oltrepassa determinati confini".

Come riesce a raccontare storie di violenza senza cadere nella spettacolarizzazione?

"Mi sono imposto sin dall’inizio di offrire al pubblico una narrazione diversa, che punti al racconto e alla comprensione dei fatti, senza spingere oltremodo sul pedale dell’emotività dei miei interlocutori, a mio parere già sufficientemente messa alla prova dall’impatto con l’ accaduto".

Serial killer si nasce o si diventa?

"È la grande domanda. Scavando nel passato di questi criminali vengono alla luce traumi importanti, dovuti ad abbandoni genitoriali, abusi domestici e alla presenza di madri forti e autoritarie. Carnefici che durante l’infanzia o l’adolescenza sono stati, a loro volta, vittime. Alcuni studi, mai però scientificamente dimostrati, postulano invece l’esistenza di un fattore dark innato, che predisporrebbe alla violenza. Va considerata anche l’influenza dell’ambiente. Tra gli anni Sessanta e Novanta, ad esempio, negli Usa i serial killer furono oltre duemila. Qualcuno ha correlato il fenomeno alle conseguenze della Guerra in Vietnam e alla grandissima diffusione in quel periodo della pornografia, dove il maschio era rappresentato rabbiosamente impositivo".

Cosa pensa dell’attuale recrudescenza dei femminicidi?

"Credo sia dovuta all’incapacità di certi uomini di accettare i cambiamenti culturali e sociali connessi al ruolo della donna. Inadeguatezza che si traduce purtroppo spesso in estrema violenza"

C’è un caso che più di altri ricorre nei suoi pensieri?

"Il rapimento e l’uccisione nel 2006 del piccolo Tommaso Onofri a Parma. Un omicidio, di cui non si è mai scoperto il movente, né uno straccio di logica criminale, che ha coinvolto una creatura indifesa".

Dopo anni di cronaca nera il suo sguardo sull’essere umano è cambiato?

"Non direi. Cerco sempre di contestualizzare l’accaduto, consapevole che le persone che amano fare del male agli altri sono fortunatamente una parte infinitesimale dell’umanità".

Chi è Stefano Nazzi nella vita di tutti i giorni?

"La persona più normale del mondo. Traggo soddisfazione dal lavoro, mi divido tra famiglia, amici e la mia passione per il calcio".

Il suo detective di riferimento?

"Mi piacciono molto i gialli ambientati nel Nord Europa, in particolare quelli di Ian Rankin e il suo ispettore John Rebus, che indaga nella capitale scozzese. Un tipo solitario, deluso dalla vita e dalla professione, ma capace di immergersi nell’oscurità dei criminali che cerca di fermare".

