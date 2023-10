Nella Marca di Camerino sua maestà il tartufo va in tour

Immergersi nel cuore dell’Italia più autentica a sole due ore di volo dalle principali capitali europee. E’ l’invito della Marca di Camerino che nel mese di ottobre propone ai visitatori, in particolare agli stranieri, un’esperienza unica: ’Terre del tartufo in tour’ per vivere da protagonisti questo lembo immacolato delle Marche e assaggiare le infinite proposte della sua tavola.

Fino al 28 ottobre prossimo i sette borghi della Marca che sono Bolognola, Camerino, Fiastra, Monte Cavallo, Pieve Torina, Muccia e Serravalle del Chienti, propongono un calendario di iniziative di ogni genere trainate dall’irresistibile richiamo del tartufo di cui questo territorio è ricco in tutte le stagioni e che si gusta in ogni ristorante, osteria o trattoria del posto. Nel corso della rassegna non mancheranno anche altre eccellenze marchigiane come il ciauscolo, il salame spalmabile più famoso del mondo o il torrone di Camerino la cui prima testimonianza documentale nelle Marche, risale al 1793 anche se è lecito pensare sia nato molti secoli prima, o ancora le castagne e il Varnelli, l’anice secco che si produce a Muccia. E sempre da Muccia arriva la proposta di un abbinamento particolare: trota e tartufo per un secondo piatto leggero ma saporito e dal profumo intenso.

Il progetto ’Terre del tartufo in tour’ è risultato primo classificato nel bando di Regione Marche e ATIM per la valorizzazione turistica delle aree colpite dal sisma. Ha il supporto di Coldiretti Macerata, Confcommercio Marche Centrali e Federalberghi Macerata. E’ rivolto ai visitatori italiani ma anche stranieri grazie ai nuovi voli operativi dal 1° ottobre dall’aeroporto di Falconara che finalmente hanno reso la regione facilmente raggiungibile da ogni parte d’Europa. Tutti gli eventi e le info de ’Le terre del tartufo in tour’ sono reperibili sui siti ufficiali: www.terredeltartufo.it e su www.tipicitaexperience.it

Al termine del pranzo o della cena, o magari prima per stuzzicare l’appetito, le opportunità di visite sono infinte: dalle escursioni nella natura al lago di Fiastra con tappa all’abbazia e alle Lame Rosse, lo splendido canyon marchigiano, alle passeggiate alla scoperta degli antichi tesori nascosti nei borghi come Camerino, prestigiosa sede di una antica università e di numerose bellezze architettoniche e artistiche. Simbolo di un intero territorio, la Rocca d’Ajello dei duchi di Varano, un fortilizio del XIII secolo.