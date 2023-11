Nel parco sul lago l’eleganza delle camelie

Oggi e domani a Villa Giulia di Verbania XVIII Mostra della Camelia Invernale. In questa edizione ci si potrà immergere nel mondo incantato delle camelie grazie all’esposizione curata da Elio Savioli, che presenterà oltre un centinaio di cultivar, rendendo ogni camelia un’opera d’arte unica. Ma non è tutto: oggi alle 11, Gianmario Motta, presidente dell’International Camellia Society, svelerà i segreti del volume ’Splendid Sasanquas and International Ornament’, offrendo un’immersione nel mondo affascinante di queste fioriture. Inoltre ci saranno tour in motoscafo, passeggiate guidate a vivai di camelie e visite a collezioni esclusive. Inoltre, in omaggio al centenario di Italo Calvino, si andrà alla scoperta del genio letterario suo e dei suoi illustri genitori con Barbara Ruffoni del CREA, che presenterà straordinari documenti.