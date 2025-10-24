Nel nome di mia sorella

Per Giovanna Rei “Noi del rione Sanità“ – la nuova fiction targata Rai che racconta uno dei luoghi più affascinanti e difficili di Napoli – è un dolce ritorno a casa. Perché sotto l’abito di scena si nascondono frammenti di un vissuto che ritorna prepotentemente a galla. "Di questo quartiere ho sentito parlare sin da bambina – dice –, e mi era sempre stato dipinto come un luogo da non frequentare". E invece il destino ha apparecchiato per lei tutt’altra storia. "Durante la pandemia sono andata ad abitare nel Rione Sanità per motivi professionali e, a causa delle restrizioni dovute al lockdown, mi sono ritrovata letteralmente intrappolata nella casa vacanze che avevo preso in affitto". Eppure, si è sentita tutt’altro che a disagio: "Ho scoperto un luogo bellissimo – racconta –; pieno di solidarietà e affetto sinceri". E che negli ultimi anni sta letteralmente risorgendo dalle sue ceneri. Molto lo si deve all’arrivo di don Antonio Loffredo, sui cui la serie non a caso si sofferma: è stato soprattutto lui l’architetto della rinascita del quartiere, di cui Ermanno Rea ci ha regalato in Nostalgia alcune preziosissime vedute intrise di grande spessore letterario.

Recitare nel luogo in cui ha vissuto che effetto le ha fatto? "Quando mi hanno proposto un ruolo per questa fiction non ho esitato un istante: il Rione Sanità lo conoscevo già e mi era rimasto nel cuore. Tante sensazioni che ho provato durante la pandemia, quando mi sono ritrovata ad abitarci, le ho poi rivissute dietro la telecamera: è stato incredibile. Come è incredibile Il Rione Sanità, che è caratterizzato da una solidarietà popolare che non ha eguali. La serie infatti racconta proprio questo, e io ho avuto il privilegio di viverlo due volte".

Cosa le è rimasto di più nel cuore? "Tante cose. Ricordo il giorno in cui dimenticai il portafoglio in un supermercato: credevo che non lo avrei più rivisto, invece, sono stata contattata e mi è stato riportato direttamente a casa. Quando mi mancava qualcosa, bastava chiedere alla vicina del pianerottolo. Ma voglio ringraziare anche la famiglia Oliva, della pizzeria Concettina ai Tre Santi: mi ha accolta come una figlia".

Ritorna ogni tanto nel quartiere Sanità? "Sì. Perché per me è una seconda casa. E che casa! Dietro certi palazzi fatiscenti si nascondono tesori pazzeschi e giardini inimmaginabili. Ed esiste anche una comunità incredibile. Penso agli Srilankesi, che hanno dato colore al quartiere e sono autori di tante iniziative culturali".

Nel suo bagaglio professionale ci sono soprattutto serie e commedie. Un matrimonio perfetto o un semplice frutto delle circostanze? "Mi piacciono molto entrambe. E sono contenta del fatto che gli attori delle serie siano ormai considerati allo stesso livello dei colleghi del cinema. La commedia, comunque, mi piace perché far ridere non è affatto facile, e l’ho scoperto quando facevo Camera Cafè: padroneggiare i tempi comici è essenziale. Ma la commedia è stata per me anche una cura: non ho avuto un’infanzia facile, perciò ho cercato di coltivarla perché avevo bisogno di qualcosa di leggero, che compensasse alcuni dolori della mia vita".

Quando ha capito che voleva fare l’attrice? "L’ho capito dopo la morte di mia sorella Imma. È stato un trauma, mi sono chiusa in me stessa, non parlavo più. Poi ho scoperto il teatro, che mi ha ridato la parola e una vita nuova".

Lavoro a parte, ha altre passioni? "Leggo moltissimo e mi piace scrivere. Ho tante cose sparse qua e là, che parlano soprattutto della forza di alcune donne. Vorrei farne un libro".

E magari lo ambienterà al Rione Sanità? "(Ride) E chi lo sa. Al momento, comunque, devo basare soprattutto a mia figlia, che ha due anni ed è abbastanza impegnativa".

Rimpianti ne ha? "Forse avrei dovuto essere meno riservata e più spregiudicata. Qualche treno forse l’ho perso per questo".

Qual è il segreto di una brava attrice? "Tanta passione e tanta dedizione".