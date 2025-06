Nel Mare nostrum l’anima e il futuro

De RobertisÈ il Mare nostrum, e in quel nostrum c’è un po’ tutto il nostro passato, la nostra anima e il nostro futuro. Il mare che ha unito le civiltà in cui è fiorita la nostra cultura che arriva dalla Grecia, la nostra religione che arriva dalla Palestina, il confronto tra i popoli che così tanto ci ha fatto crescere, il mare in cui si sono combattute battaglie memorabili, a partire dalle guerre puniche, quel mare a cui adesso guardiamo per garantirci spazi di sicurezza che facciano progredire insieme noi e i nostri vicini. È il Mar Mediterraneo, protagonista assoluto della mostra Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso, ospitata nello spazio Extra del Museo MAXXI di Roma, realizzata da Med-Or Italian Foundation e dalla Fondazione MAXXI, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, Telespazio, e-GEOS e l’Agenzia Spaziale Europea, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura.

Una mostra che propone un viaggio tra mito, memoria e attualità, attraverso materiali visivi e narrativi: immagini satellitari inedite, fotografie straordinarie, video e installazioni immersive dialogano con reperti storici provenienti dal Museo delle Civiltà, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dal Museo Nazionale Romano, dalla Società Geografica Italiana, dalla Regione Siciliana – Soprintendenza del Mare e con opere della Collezione MAXXI. "Il Mediterraneo è sempre stato crocevia di scambi e relazioni, un ponte di civiltà – spiega Marco Minniti, presidente di Med-Or – e si conferma uno spazio fondamentale per il dialogo tra Nord e Sud del mondo. La mostra esplora questa realtà, offrendo un percorso che racconta la storia millenaria del Mediterraneo".

Nel percorso espositivo i visitatori potranno seguire un affascinante racconto che intreccia rotte commerciali e migrazioni, luoghi di vacanza e di esilio, civiltà millenarie e sfide attuali, offrendo al visitatore uno sguardo su uno degli spazi geopolitici e geografici più densi di significato al mondo. Ma si potranno anche vedere, attraverso le immagini satellitari realizzate con le tecnologie più moderne quanto profondi siano i processi di trasformazione, l’impatto dei cambiamenti climatici e dei rischi ambientali in un mare che rimane al contrario uno dei più trafficati spazi marittimi del globo.

Nelle quattro aree tematiche sono in mostra mappe antiche come la carta nautica del Mediterraneo di Francesco Oliva e quella di Giovanni Battista Cavallini, entrambe del XVII secolo, un rostro di nave romana, appartenente alla flotta che nel 241 a.C. sconfisse i cartaginesi, proveniente dalla Regione Siciliana, la testa di Ulisse (prima età imperiale), proveniente dal sepolcreto degli Statili di Roma. Si potrà ascoltare la straordinaria varietà di lingue, dialetti e voci delle genti del Mediterraneo, ci si potrà immergere nella ricchezza delle “Vegetazioni e profumi” tipici dei paesi che si affacciano sul Mare nostrum, una delle aree del pianeta più ricche di biodiversità. La mostra si conclude con uno sguardo sul “Mediterraneo oggi” e sulle attuali emergenze causate dalla pressione antropica.