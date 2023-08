Nel cuore delle Alpi il pediluvio di pino mugo

di Paolo Pellegrini

Montagna è bello, dicono sempre di più le statistiche delle vacanze all’italiana: la riscoperta delle camminate per boschi e valli coinvolge grandi e piccini, attratti dall’aria pura, dai panorami incomparabili dei nostri monti, dai cibi genuini che si gustano in ristori e rifugi. Bello però faticoso, risponderà di sicuro qualcuno. Vero: e saranno soprattutto i vostri poveri piedi a protestare, pur portati in giro in calzettoni tecnici e scarpe adeguate.

Rimedi? Tanti, dalle creme alle lozioni. Ai pediluvi. Quelli della nonna, quelli dell’erborista. E quelli… della montagna. Già: un ’pediluvio’ tutto montanaro, con le estremità immerse in un bagno rigenerante fatto di… pino. La possibilità c’è, soprattutto se capitate per le vostre escursioni tra la Val Pusteria e la Valle Aurina. Nella zona di Falzes, dove la montagna degrada in altopiani bassi tra amene colline a qualche chilometro dalla statale di fondovalle. Cercate il lago di Issengo, che sarà un’altra scoperta perché vi troverete davanti a un biotopo trasformato in una mega-piscina naturale con tanto di spiaggia d’erba addobbata da ombrelloni e sdraio, e in acqua scivoli, barchette, fontane, insomma un piccolo paradiso dove, pagando un biglietto di ingresso, da giugno a fine agosto si trascorre una bella giornata balneare.

A due passi dal laghetto, poco più in alto, un campo di essenze: è il regno della famiglia Niederkofler, che coltiva piante in un bellissimo e profumatissimo orto botanico, e ne distilla oli essenziali da cui ricava un’ampia gamma di prodotti per la pelle e per la casa, ma anche rimedi naturali contro fastidiose patologie, in alternativa alla farmacologia clinica. E le vende, in una bottega-chalet dove i profumi si possono testare, dove vi saranno regalate tutte le spiegazioni possibil.

Ma la sorpresa vera è dall’altra parte della strada, duecento metri più in basso in mezzo al bosco, Dove la statua in legno di un raccoglitore di pino mugo sarà il primo indizio di quello che vi aspetta. E’ la distilleria, il regno di Franz Niederkofler. Dove si scopre che l’azienda di famiglia esiste dal 1912, che gli strumenti sono più o meno sempre gli stessi – sembra di entrare in un’antica birreria belga – ma che Franz Niederkofler lavora da trent’anni a ottimizzare la procedura. E lì, in un ambiente da favola, il museo degli strumenti antichi, e il ’fienile dei profumi’.

Eccolo, il vostro rito. Si entra come in una sauna, ma sul pavimento c’è un tappeto di residui della distillazione del pino mugo. Caldi, fumanti. Ci si immergono i piedi, e la sensazione è subito fantastica. Rigenerante. Nel silenzio, si resta lì un po’ di minuti, e ben presto il benessere risalirà per tutto il corpo. Uscirete, farete kneipp nell’acqua fredda, avrete una crema per proteggere i piedi. Un’esperienza unica. Pino mugo, l’amico dei piedi.