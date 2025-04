Neil Young attacca Elon Musk: cosa ha detto

Roma, 30 aprile 2025 – Niente metafore o versi da interpretare: Neil Young ha attaccato frontalmente Elon Musk e lo ha fatto nel corso di un concerto benefico durante il quale ha usato la sua musica per prendere di mira il numero uno di Tesla. Ma cosa è successo?

Young contro Musk e Tesla: il verso della nuova canzone

Durante il concerto di beneficenza ‘Light Up the Blues’ tenutosi il 26 aprile scorso al Greek Theatre di Los Angeles, Neil Young ha presentato una nuova canzone dal titolo "Let's Roll Again", contenente critiche dirette a Elon Musk e alla sua azienda, Tesla. Nel brano, il cantautore esprime il desiderio che le case automobilistiche americane come Ford, GM e Chrysler tornino a produrre veicoli sicuri e sostenibili, sottolineando il vantaggio della Cina nella produzione di auto elettriche. Ma il ‘passaggio incriminato’ canzone recita: "Se sei fascista, compra una Tesla / È elettrica, non importa".

Musk ha replicato così

La performance di Young ha suscitato diverse reazioni, tra cui proprio quella dell’imprenditore di origine sudafricana, che ha risposto su X con un commento ironico e stizzito, definendo il cantante “Neil Olde”, in riferimento all'età di Young che quest’anno compirà ottant’anni.

Neil Olde — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2025

Vecchia ruggine tra i due

La canzone "Let's Roll Again" si inserisce nella tradizione del rocker canadese di utilizzare la musica come mezzo di protesta e commento sociale, evidenziando le sue preoccupazioni riguardo alla direzione dell'industria automobilistica e alle implicazioni politiche delle tecnologie emergenti. Ma c’è di più: già nel 2023, il cantautore aveva abbandonato il social ‘X’ di proprietà di Musk, con queste parole: “Stiamo interrompendo tutto l'uso di X che possiamo controllare. Per ragioni che dovrebbero essere ovvie al più ricco uomo sulla Terra, stiamo agendo contro la sua azienda” . Ha inoltre condiviso un'immagine di Musk con la didascalia: “Le Tesla dovrebbero sventolare bandiere d'amore, non d'odio”.