Negli scatti di Fallai l’eleganza creativa di Giorgio Armani. Una mostra a Milano

"Il lavoro con Giorgio è stato il frutto di un dialogo naturale e continuo, di grande fiducia. Volevamo evidenziare un aspetto dello stile legato al carattere e alla personalità. Dei trent’anni della nostra collaborazione ho ricordi vividi. Le produzioni erano sempre agili, snelle: si otteneva il risultato con pochi mezzi e senza effetti speciali". Così Aldo Fallai, grande fotografo che da Firenze in tempi giovanili ha conquistato il mondo scattando quelle immagini che hanno creato lo stile culturale e fotografico di Giorgio Armani in mostra all’ArmaniSilos di Milano fino all’11 agosto 2024.

Oltre 250 foto, tante in bianco e nero, per oltre trent’anni di campagne che hanno segnato un sodalizio unico e potente, una collaborazione umana e professionale con pochi uguali nel panorama del fashion internazionale. Ed ora la grande retrospettiva e intitolata ’Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021’. Curata da Giorgio Armani, Rosanna Armani e Leo Dell’Orco, l’esposizione esplora il sodalizio artistico tra Fallai – classe 1943 – e Giorgio Armani iniziato a metà anni Settanta, ancor prima dell’avventura come solista dello stilista, per proseguire fino agli inizi del Duemila e riprendere in anni recenti. All’epoca del primo incontro, Armani è un giovane stilista freelance; Fallai, diplomato all’Istituto d’arte, è un grafico con una felice inclinazione per la fotografia. L’intesa è immediata.

Per Armani nel lavoro di Aldo Fallai c’è il senso della sua moda, ossia che l’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. "Lavorare con Aldo mi ha permesso di trasformare in immagini reali la fantasia – spiega lo stilista –. Così i miei abiti non erano fatti solo in una certa maniera, con certi colori e materiali, ma rappresentavano un modo di essere. Perché lo stile, per me, è un’espressione totale. Rivedendoli oggi sono colpito dalla suggestione che questi scatti sanno ancora emanare".

Eva Desiderio