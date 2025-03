‘Ne vedremo delle belle’: il cast e cosa sappiamo sul nuovo programma di Carlo Conti

Roma, 17 marzo 2025 – Carlo Conti torna in tv nel suo post-Sanremo con un programma tutto nuovo: ‘Ne vedremo delle belle’. Il format, in onda per la prima volta su Rai 1 a partire da sabato 22 marzo, si presenta come un ibrido tra ‘Ora o mai più’ e ‘Tale e quale show’.

Le protagoniste sono, infatti, dieci soubrette che hanno dominato in tv negli anni 90 e 2000 e che dovranno sfidarsi tra loro in diverse materia per eleggere una vincitrice. Per condurre questo show Conti ha rinunciato a fare da padrone di casa, dopo 7 anni consecutivi, sul palco della premiazione dei David di Donatello: “Troppi impegni in tv” ha spiegato.

Il cast

I nomi delle concorrenti dello show sono stati diffusi lo scorso 4 marzo direttamente dal conduttore Carlo Conti, che ha creato il programma insieme al team di autori con cui lavora abitualmente, con un post comparso sul suo profilo Instagram ufficiale.

Le protagoniste di ‘Ne vedremo delle belle’ sono Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi, Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e Valeria Marini.

Molte delle showgirl selezionate per il programma sono state primedonne del ‘Bagaglino’, la compagnia diretta da Pierfrancesco Pingitore che, proprio a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000, ha prodotto diversi spettacoli di varietà in onda su Mediaset dal Salone Margherita.

Come funziona lo show

Come già anticipato ‘Ne vedremo delle belle’ prevede che le protagoniste gareggino tra loro, attraverso scontri diretti che ruotano attorno alle arti dello spettacolo.

Nel corso della settimana le dieci showgirl prepareranno delle esibizioni di canto, ballo, musical, intervista e 'derby’ (non è ben chiaro a cosa si riferisca quest’ultima categoria). In puntata si assisterà a più sfide dirette (tra due concorrenti per volta) e, ogni scontro, si baserà solo su una singola ‘materia’.

Nessuna delle soubrette saprà, fino al momento della sfida, chi è la sua rivale e qual è la categoria nella quale le due si scontreranno.

Ogni gara sarà giudicata da una super-giuria composta da tre giurati esterni e da un’altra composta dalle otto concorrenti non impegnate nella sfida.

Al termine della serata sarà stilata una classifica generale e il voto di ogni concorrente sarà determinato dalla somma dei voti ottenuta da ciascuna nelle singole sfide a cui ha partecipato. La showgirl che otterrà il punteggio più alto sarà la vincitrice della puntata e, alla fine del programma, sarà eletta anche la vincitrice generale.

La giuria esterna e gli ospiti

La giuria esterna, chiamata a votare sulle sfide di canto, ballo, musical, intervista e 'derby’ è composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano.

A loro, come già chiarito, si affiancherà, di volta in volta, la giuria composta dalle concorrenti non in gara in quel momento.

Nel corso del programma, a quanto pare, è previsto anche l’intervento di alcuni ospiti che faranno da supporto alle protagoniste del format (nelle gare di interviste, ad esempio).

Uno show-talent

Carlo Conti ha definito questo nuovo programma uno show-talent, ribaltando – almeno nel nome – la formula più nota del talent-show. Parlando di ‘Ne vedremo delle belle’ ha spiegato: “È la dimostrazione di quanto ancora una serie di soubrette straordinarie siano in piena forma e in piena attività – e ha continuato – l’ho definito show-talent perché prima è show, poi è talent”.

Secondo il conduttore, lo show “rimetterà al centro le showgirl protagoniste di qualche anno fa, pronte a sfidarsi tra ballo, canto e recitazione, senza dimenticare quello che accade dietro le quinte. Ma sempre con uno spirito scanzonato”.

Anche la Rai ha diffuso una nota sul programma: “non è solo una gara ma una celebrazione del varietà, della femminilità, del talento e della determinazione. È un programma che, puntata dopo puntata, promette intrattenimento, ma anche colpi di scena”.

Quando e dove vedere ‘Ne vedremo delle belle’

Il programma condotto da Conti andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 22 marzo. Al momento sono previste sei puntate e l’ultima dovrebbe, quindi, essere trasmessa sabato 19 aprile.