Nazisti in Italia: i volti e le storie dei carnefici

Anton Galler, Alfred Loos, Albert Meier, Walter Reder, Klaus Konrad, Max Simon, Gerhard Sommer… Alcuni sono noti, come Simon e Reder, gli altri conosciuti solo dagli specialisti di una materia molto particolare: la storia delle stragi naziste nella seconda guerra mondiale. A scorrere questi nomi e quelli dei loro reparti si entra in una storia nota – le stragi di Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema, di Monchio e Vinca, di Civitella e delle Fosse Ardeatine, per non citarne che alcune – ma da un punto di vista opposto rispetto al solito: lo sguardo è quello dei carnefici.

Si capovolgono le domande, i dubbi, le ansie. Chi erano dunque gli autori degli eccidi? Che storie avevano alla spalle? Quali studi, quale formazione? E che pensavano di ciò che stavano facendo? Ai Tater – i “perpretatori” – è dedicato un sito (www.ns-taeter-italien.orgit) finanziato dal ministero degli Esteri tedesco e curato dallo storico Carlo Gentile e dal giornalista Udo Gumpel. È un repertorio che scava nell’orrore e porta alla luce una scomoda verità, che Gentile, docente all’Università di Colonia e autore del più importante libro sui crimini di guerra tedeschi in Italia (pubblicato da Einaudi), riassume così in uno dei video ospitati sul sito: "Nel corso del nostro progetto ci siamo resi conto dell’estrema normalità di queste persone. Non sono dei mostri. Le loro azioni sono terribili, vengono giustamente percepite come mostruose, ma in realtà queste persone sono di una normalità disarmante. Molte hanno fatto parte dell’élite tedesca, anche nel dopoguerra. È un risultato che non sorprende lo storico, ma per il pubblico che leggerà il nostro lavoro sarà uno degli aspetti più interessanti e anche più sorprendenti".

Si naviga allora alla scoperta delle “persone normali” responsabili di crimini terribili. Scrive per esempio Georg Zellner, ufficiale della Wehrmacht, il 27 giugno 1944: "Dormiamo o ci stendiamo di nuovo in una stalla. È un incredibile brulichio di cento persone in una stanza, donne, bambini di tutte le età, uomini, soldati, mucche, pecore, vitelli, maiali, muli, tutto mischiato. Urla ad ogni impatto di granata, bambini che piangono, impossibile da descrivere. Gente che ruba... e questa sarebbe la bellezza della guerra?".

E Alfred Konsk, in servizio nei pressi di Carrara col 16° reparto esplorante delle SS comandato dal famigerato Walter Reder, così annota il 26 agosto 1944 nel suo diario: "Ogni notte si spara qui, per lo più contro i partigiani. Le camicie nere fasciste sono i più grandi saccheggiatori che dio ha creato. Truffano i loro connazionali! Ho incontrato un alsaziano della Wehrmacht e mi ha raccontato alcune cose, fra cui che un villaggio è stato incendiato a causa dei partigiani, dopo che 80 persone fra cui donne e bambini sono state uccise". Gli eccidi fanno parte della quotidianità e sono raccontati insieme ai dubbi sulle scelte del Fuhrer (la guerra volge ormai al peggio), alle insofferenze per l’autoritarismo e le viltà dei comandanti e a commenti sull’odio della gente per i soldati occupanti. Diari, lettere e libri di memorie (gli “Ego-Dokumente”) sono fra le fonti del sito, come gli atti dei processi, i documenti militari, le inchieste giornalistiche (come quelle di Udo Gumpel, fra i primi a scovare e intervistare per la tv pubblica tedesca alcuni Tater negli anni ’90) e tutto quanto raccolto nel tempo in un campo d’indagine storica piuttosto trascurato.

L’obiettivo dichiarato del progetto – denominato “Le stragi nell’Italia occupata (1943-1945) nella memoria dei loro autori” e realizzato in collaborazione con la Scuola di pace di Monte Sole, il Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema e la compagnia teatrale Archivio Zeta (per i podcast e la formazione) – è lo sviluppo di una “nuova cultura della memoria“ attraverso l’analisi dei "meccanismi psicologici, i percorsi politici, le mentalità, motivazioni e disposizioni che hanno portato in pochi anni migliaia di soldati in uniforme tedesca, in parte giovanissimi, ad accettare come legittimo atto di guerra la strage di donne e bambini".

Turbano le interviste a personaggi diversissimi fra loro, come il soldato Albert Meier, che al microfono e alla telecamera di Gumpel rivendica le stragi cui prese parte per eliminare i "bacilli di sinistra", e come – all’opposto – l’ex sottotenente della Wehrmacht Klaus Konrad, coinvolto col suo reparto nella strage di San Polo (Arezzo) e nel dopoguerra dirigente e deputato al Bundestag del Partito socialdemocratico (Spd), il quale dice in un’intervista, ormai anziano: "Ho una certa difficoltà ad ammetterlo, ma devo dire che questo affare non mi tocca in modo particolare. Non mi sono mai sentito colpevole". L’”affare” consiste nel massacro, dopo orribili torture, di 65 persone.

I curatori del sito hanno scelto di occuparsi solo degli eccidi imputabili alle truppe tedesche, "escludendo – spiega Gentile - le vittime di episodi di matrice “fascista”, “nazifascista” e “ignota” nonché le persone che facevano parte del movimento di resistenza". Perciò il numero di vittime calcolato ammonta a 10.027 persone, meno della metà di quelle censite dall’Atlante delle stragi nazifasciste italiane (23.662), il più importante repertorio storico al momento disponibile.

NS-Tater in Italien è un portale in divenire: oggi prende in esame 18 stragi, riporta biografie personali e di reparto, ma altri documenti potranno aggiungersi nel tempo, offrendo nuovi materiali alla riflessione. Una riflessione che però meriterebbe d’essere allargata ai “Tater” italiani, ai “nostri” perpretatori di stragi, quindi agli eccidi compiuti dai militari italiani in Libia e in Etiopia, in Jugoslavia, in Grecia e in Albania negli stessi anni, a volte negli stessi giorni di quelli compiuti dai tedeschi in Italia. Sarebbe un passo necessario, prendendo esempio dal governo tedesco, per costruire davvero una “nuova cultura della memoria”.