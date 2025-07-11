Natura, mare, comfort e relax. La ricetta perfetta per l’estate nelle mobil home di Isolaverde

Ogni tipo di comfort, la libertà di vivere all’aria aperta e a due passi da mare, il relax totale e un divertimento che sa strizzare l’occhio a bambini, ragazzi e genitori. Prendete tutti questi ingredienti, mescolate bene, ed ecco che la vacanza dei sogni può diventare realtà, nella meravigliosa fascia di costra veneta tra la foce del Brenta e quella dell’Adige in un contesto naturalistico che non ha eguali al mondo. L’estate, a queste latitudini, è davvero una cosa seria. E per chi ha inventato il villaggio Isamar a Chioggia (www.villaggioisamar.com), lo è ancora di più.

Da quando, una famiglia trevigiana, oggi giunta alla terza generazione, ha deciso di dedicare una parte dei suoi terreni agricoli al campeggio. Anno 1971, la prima idea. "Mio nonno – spiega Silvia Pagnan, Sales and Marketing Manager – decise di dedicare alcuni ettari di campi a questa destinazione. L’ingresso attuale è lo stesso di allora. Poi le piazzole, un ristorante e la piscina. Negli anni novanta il secondo step con l’introduzione delle maxicaravan. Un vero colpo di genio, poi ricalcato un po’ in tutta Italia. Invece di portarsi dietro i caravan dal Nord Europa, hai visitatori la loro casa mobile gliela facciamo trovare qui".

Un approccio che oggi si traduce in soluzioni all’avanguardia: parliamo, di fatto, di piccola città fatta di un migliaio di abitazioni diverse (gli stili variano in base agli anni di realizzazione con veri e propri ’quartieri’ distinti) su circa 30 ettari di terreno, un supermarket, un ambulatorio con ambulanza h24 e via elencando in una serie di servizi che rendono il soggiorno sicuro e protetto oltre che – manco a dirlo – super rilassante.

Un modello di vacanza un tempo amato prevalentemente dai visitatori del nord Europa, ma che oggi riscontra un interesse sempre più spiccato anche da parte degli italiani in particolare dopo il Covid. Modello che regala emozioni ai più piccoli e tanto relax ai loro genitori. Il baby clun è un vero e proprio fiore all’occhiello, ma – salendo d’età – è lo sport a diventare assoluto protagonista della vacanza ed è per questo che, inclusi nel soggiorno, ci sono ’Academy’ per tantissime discipline con istruttori esperti e capaci. Anche per i teenagers non mancano le attività e le occasioni di incontro in particolare in spiaggia con bellissimi campi di beach volley e ogni possibile opzione per praticare attività acquatiche.

La meraviglia di Isamar è che questa graziosa cittadina di motorhome, con quartieri diversi tra loro e coloratissimi, è un luogo protetto e sicuro. Per tutti. Con un’ambulanza h24 e un presidio medico costante a disposizione degli ospiti. Anche per questo, oltre che divertente, l’atmosfera che si respira nel villaggio è davvero rilassante e, chissà, anche un po’ fuori dal tempo. Varcato l’ingresso principale, la sensazione è quella di volere rimanere il più tempo possibile lontano dal traffico, dalle code per il mare, dal caldo torrido. Le piscine sono davvero un must di Isomar e, anche in questo caso, mettono tutti d’accordo, piccoli e grandi. Che da quest’anno possono addirittura usufrire del nuovissimo corso di discipline orientali, così come di lezioni di yoga. Per vivere una vacanza unica, che nasce e resta dentro fino alla prossima estate.