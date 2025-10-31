Natura, fede, storia. Il cammino tra i luoghi di Sant’Antonio

di Stefano MarchettiCoevo di San Francesco, di cui fu tra i primi seguaci, Sant’Antonio di Padova è ancora oggi uno dei santi più amati in tutto il mondo: la devozione verso di lui attraversa i continenti. Il Santo – come viene chiamato semplicemente nella città veneta con la splendida basilica a lui dedicata – fu particolarmente legato alla Romagna: l’eremo di Montepaolo, a pochi chilometri da Dovadola (Forlì Cesena), fu la sua prima residenza italiana, fra il 1221 e 1222, e ne conserva la memoria nel santuario che è un’oasi di pace.

E fu a Forlì che fiorirono le sue doti di predicatore, la sua profonda cultura biblica, la sua semplicità di espressione: nel 1223 Antonio venne anche inviato a Bologna a insegnare teologia. Quando poi arrivò a Rimini, la città era in mano a gruppi di eretici e nessuno era disposto a prestargli attenzione: Antonio dunque si affacciò al mare e – racconta la tradizione – i pesci affiorarono per ascoltare. In piazza Tre Martiri a Rimini un tempietto ricorda anche l’altro miracolo eucaristico compiuto dal Santo.

Proprio in questi giorni si inaugura dunque il nuovo tratto romagnolo del Cammino di Sant’Antonio, il percorso (promosso dai frati minori conventuali della Provincia italiana di Sant’Antonio) che unisce La Verna a Padova e che oggi si arricchisce di un’estensione di 75 chilometri fra Forlì e Rimini, in quattro tappe ricche di bellezza naturale e di echi francescani sulle dolci colline forlivesi e riminesi, interessando varie località, Bertinoro, Cesena, Longiano e Sant’Arcangelo di Romagna.

Dopo l’inaugurazione delle prime due tappe (Forlì - Bertinoro 18,8 chilometri e Bertinoro - Longiano 25,4 chilometri), dal 7 al 9 novembre saranno presentate anche le ulteriori due tappe (Longiano - Santarcangelo 11,1 chilometri e Santarcangelo - Rimini 17.6 chilometri): venerdì 7, presso il convento dei frati di Longiano, padre Nicola Zuin tratteggerà la figura di Sant’Antonio, poi sabato 8 (con partenza alle 8) si camminerà fino a Santarcangelo, e domenica 9 (con partenza alle 7.30 dalla Collegiata di San Michele Arcangelo) si raggiungerà Rimini, con un momento di accoglienza presso il Tempietto.

Durante la mattinata è prevista anche una sosta al santuario di Santa Maria delle Grazie per visitare il museo delle Missioni francescane nel mondo. Con questa nuova estensione, che attraversa tre diocesi e numerose comunità civili, il Cammino di Sant’Antonio si inserisce pienamente nella rete dei cammini e delle vie di pellegrinaggio dell’Emilia Romagna: "È un’occasione di incontro e di riflessione che rafforza le sinergie positive fra territori, enti e realtà associative, nel nome di un santo che continua a ispirare tanti pellegrini e camminatori contemporanei".

Info, ilcamminodisantantonio.org