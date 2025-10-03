Natura e gastronomia. A Capriano del Colle un weekend di eventi

Il Monte Netto si presenta tra natura

e prodotti enogastronomici: fino a domenica,

a Capriano del Colle, torna la 46ª edizione

della Festa dell’Uva.

Ispirata alla ‘regina’ dei pendii collinari

del Monte Netto, la kermesse promossa

dalla Proloco comunale in collaborazione

con produttori del consorzio e associazioni

del territorio, è una vetrina per tutte

le eccellenze del territorio, tra le colline

dei Colli Longobardi e il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto.

Ricchissimo il programma delle quattro

giornate, tra storia, territorio e convivialità,

per le strade di Capriano del Colle e dintorni (nella foto in basso un momento di una passata edizione). Dopo l’inaugurazione con

la camminata Esploriamo il Monte Netto

sotto le stelle e la conferenza dedicata a biodiversità, agricoltura e sostenibilità,

la festa si accende oggi – venerdì 3

ottobre – con la Corte degli Assaggi,

dove sarà possibile degustare i vini DOC e IGT della zona e le specialità dei produttori

locali, tra birre e formaggi.

Domani, sabato 4 ottobre, si prosegue

con attività sportive, spettacoli circensi

e laboratori dedicati ai sapori locali,

ed una biciclettata alla scoperta

del Monte Netto: ogni momento sarà occasione per vivere il borgo e le sue tradizioni.

Tra gli appuntamenti più attesi, la sfilata

dei carri allegorici realizzati dagli oratori

della zona.

Domenica 5 ottobre si aprirà con la fanfara

dei Bersaglieri e la Santa Messa

con la benedizione dell’uva. Seguiranno spettacoli folkloristici, sfilate di gruppi storici

e cortei animati da associazioni e realtà

del territorio. Nel pomeriggio la festa

continuerà con le premiazioni,

i riconoscimenti e tanta musica.

Per tutti i quattro giorni, la Festa offrirà

stand gastronomici con piatti tipici

e vini locali, bancarelle, mostre e iniziative

per famiglie e bambini.

Federica Pacella