Natura e gastronomia. A Capriano del Colle un weekend di eventi

Il Monte Netto si presenta tra natura
e prodotti enogastronomici: fino a domenica,
a Capriano del Colle, torna la 46ª edizione
della Festa dell’Uva.
Ispirata alla ‘regina’ dei pendii collinari
del Monte Netto, la kermesse promossa
dalla Proloco comunale in collaborazione
con produttori del consorzio e associazioni
del territorio, è una vetrina per tutte
le eccellenze del territorio, tra le colline
dei Colli Longobardi e il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto.
Ricchissimo il programma delle quattro
giornate, tra storia, territorio e convivialità,
per le strade di Capriano del Colle e dintorni (nella foto in basso un momento di una passata edizione). Dopo l’inaugurazione con
la camminata Esploriamo il Monte Netto
sotto le stelle e la conferenza dedicata a biodiversità, agricoltura e sostenibilità,
la festa si accende oggi – venerdì 3
ottobre – con la Corte degli Assaggi,
dove sarà possibile degustare i vini DOC e IGT della zona e le specialità dei produttori
locali, tra birre e formaggi.
Domani, sabato 4 ottobre, si prosegue
con attività sportive, spettacoli circensi
e laboratori dedicati ai sapori locali,
ed una biciclettata alla scoperta
del Monte Netto: ogni momento sarà occasione per vivere il borgo e le sue tradizioni.
Tra gli appuntamenti più attesi, la sfilata
dei carri allegorici realizzati dagli oratori
della zona.
Domenica 5 ottobre si aprirà con la fanfara
dei Bersaglieri e la Santa Messa
con la benedizione dell’uva. Seguiranno spettacoli folkloristici, sfilate di gruppi storici
e cortei animati da associazioni e realtà
del territorio. Nel pomeriggio la festa
continuerà con le premiazioni,
i riconoscimenti e tanta musica.
Per tutti i quattro giorni, la Festa offrirà
stand gastronomici con piatti tipici
e vini locali, bancarelle, mostre e iniziative
per famiglie e bambini.
Federica Pacella