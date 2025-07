Natura, agricoltura e benessere: benvenuti all’Oasi Ca’ Granda

Natura, agricoltura e benessere a Milano è l’Oasi Ca’ Granda, in via Ripamonti, un progetto in evoluzione e uno dei più originali spazi verdi e culturali della città. L’Oasi Ca’ Granda è stata ideata e avviata dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda che valorizza l’antico patrimonio agroambientale di 8.500 ettari donato da benefattori all’ospedale Policlinico sin dal 1456, ed è gestita da azienda agricola Floresta che ne cura lo sviluppo, la fruizione e le attività sul campo, nel rispetto della sua vocazione agricola, ambientale e sociale. Il progetto, realizzato anche con il contributo di Fondazione Cariplo, BCC Milano, DS Smith Charitable Foundation, si estende su 44 ettari in un territorio che fonde paesaggi agricoli autentici, biodiversità in crescita e storiche geometrie rurali. Piantumazioni recenti, colture sostenibili e primi habitat per la biodiversità stanno già ridisegnando il paesaggio.

Durante i fine settimana, dal giovedì alla domenica fino alla fine dell’estate, ad esclusione delle due settimane centrali di agosto, gli ospiti possono passeggiare tra i sentieri che si snodano nel verde e scoprire il paesaggio agricolo e naturalistico dell’Oasi dove convivono oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche. Ma anche camminare tra i filari degli alberi da frutto, nella piazza campestre o nell’anfiteatro agricolo tra prodotti locali e coltivati nell’Oasi Ca’ Granda. Tra le attività, la semina delle aiuole di consociazione, con piantumazione degli orti in compagnia del team dell’Oasi, un percorso guidato per esplorare i sentieri e per conoscere da vicino le curiosità legate alle specie animali e botaniche. Non solo passeggiate, ma anche yoga e altre attività sportive.

Raffaella Parisi