Un tuffo nel sogno dei padri fondatori, verso un’Europa della cultura

Ventotene, 15 luglio – Torna la Natalonga per l'Europa di Ventotene. Un centinaio di sportivi affrontano oggi a nuoto i 1700 metri che separano l'isola di Santo Stefano dalla spiaggia di Calanave: è l'occasione per riaffermare i valori fondanti dell’Ue sull’isola dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni scrissero nel 1941 il "Manifesto per un Europa libera e unita”.

Alla vigilia della gara, sulla piazza principale di Ventotene ieri sera si è tenuto l’incontro pubblico dal titolo “Il futuro dell’Europa passa dalla cultura" con lo scrittore e giornalista Corrado Augias che dopo la partecipazione delle scrittrici Edith Bruck nel 2021 e Helena Janeczek nel 2022, è l'ospite d'onore di questa nuova edizione. “Dobbiamo continuare ad ispirarci agli autori del Manifesto che in pieno conflitto ebbero la forza di immaginare una nuova Europa. Davanti alle tante sfide del presente, dalla guerra in Ucraina al clima, alla globalizzazione che cambia gli equilibri mondiali, bisogna ripensare le nostre società”, ha sottolineato Eric Jozsef, presidente di EuropaNow!: “Il cambiamento significa in particolare superare le sole logiche economiciste e fare maggiori investimenti sull'educazione e la cultura, per ridurre diseguaglianze e disparità territoriali nell’Unione”.

In tutta la Romania ci sono meno di cento cinema, in Francia sono ancora decine le "zone bianche" con meno di un luogo culturale ogni 10.000 abitanti e il 60% degli Italiani si trova a più di 30 minuti di macchina da una libreria. "Dovremmo avere il coraggio di fissare di standard minimi di offerta per garantire un maggiore accesso alla cultura a tutti i cittadini europei”, aggiunge Jozsef, “una sorta di parametri di Maastricht della cultura”.

Organizzata in collaborazione con Acmos e la fondazione Benvenuti in Italia, la Natalonga per l'Europa anche quest’anno si svolge sotto il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Regione Lazio, del Comune di Ventotene, ed è sostenuta da Sidra (DEME Group), e da ADR Center.