Natalie Imbruglia compie 50 anni: da "Torn" al successo internazionale

Sembra incredibile che siano già trascorsi oltre 27 anni da quel 27 ottobre 1997, quando un’allora sconosciuta Natalie Imbruglia entrò nelle classifiche britanniche e le note di “Torn” iniziarono a diffondersi in radio, ovunque nel mondo. La cantante spegne 50 candeline: un 2025 che si preannuncia intenso ed estremamente ricco di ispirazione.

Natalie Imbruglia: la vita e la carriera

Il cognome Imbruglia evoca l’Italia e il viaggio compiuto dal nonno paterno, emigrato dall’Italia in Australia: un legame profondo con le radici mediterranee, sebbene Natalie sia cresciuta in Australia.

Nata il 4 febbraio 1975 a Sydney, ha appena cinque anni quando inizia a prendere lezioni di danza jazz, tip tap e balletto. Abbandona la scuola a sedici anni per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo: oltre agli spot pubblicitari, l’esordio è nel ruolo di attrice all’interno della soap opera “Neighbours”, molto seguita in Australia.

Ma il successo arriva a Londra nel 1997 con il singolo “Torn”, che raggiunge la fama mondiale. La canzone, tratta dall’album di debutto “Left of the Middle”, diventa un successo planetario: scala le classifiche e trasforma la giovane Natalie Imbruglia in un'icona pop degli anni ’90.

Una curiosità? “Torn” è spesso considerata una canzone originale di Natalie Imbruglia, ma in realtà si tratta di una cover. Il brano originariamente era stato registrato nel 1993 dalla band danese Ednaswap.

La carriera musicale e cinematografica

Dopo il boom di “Left of the Middle”, che vende oltre 7 milioni di copie, l’artista continua la carriera musicale con album come “White Lilies Island” (2001), che non raggiunge le vette del primo disco, ma vende ben due milioni di copie. Passano quattro anni prima di “Counting Down the Days” del 2005, che risulterà uno dei 100 album più venduti del 2005, con 1 milione di copie in tutto il mondo.

Nel frattempo Natalie Imbruglia continua la sua ricerca artistica: un’evoluzione che si riflette anche nella trasformazione del suo look. Nel 2001 lavora alla colonna sonora del film “Y tu mamá también” (2001). Dopo l’uscita della sua prima raccolta, “Glorious: The Singles 1997-2007” e il divorzio dal marito, il cantante Daniel Johns, Nathalie Imbruglia torna con un nuovo progetto che annuncia una rinascita già attraverso il nome: “Come to Life”, dell'ottobre 2009. Si tratta del primo disco dopo aver lasciato la Sony, prodotto dalla casa discografica fondata da lei stessa.

“Male” (2015) raccoglie reinterpretazioni di brani originariamente cantati da artisti uomini, mentre nel 2021, “Firebird” segna, come una fenice, l’ennesima rinascita artistica, con un ritorno alle sonorità che l’hanno resa celebre.

La vittoria a “The Masked Singer UK”

Nel 2022 Natalie Imbruglia sorprende il pubblico partecipando e vincendo “The Masked Singer UK”, un talent show in cui i concorrenti si esibiscono mascherati. La cantante si è esibita sotto le mentite spoglie del personaggio “Panda”, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica.

Album, concerti in giro per il mondo, ruoli come attrice, apparizioni in tv (fra cui “The X Factor: UK”), progetti per il cinema: per il film d'animazione “Winx Club - Il segreto del regno perduto” diretto da Iginio Straffi, Natalie scrive e canta il tema principale del film. Un percorso inarrestabile, in cui l’artista non smette di rinnovarsi e lanciarsi in nuove avventure.

E per quanto riguarda la vita privata? Dopo la relazione con il musicista Daniel Johns, leader dei Silverchair, nel 2019 è diventata mamma di Max Valentine: madre single grazie a un percorso di fecondazione in vitro. Mantiene uno stretto riserbo sulla vita privata, pur avendo espresso la sua grande gioia verso la maternità a lungo desiderata.

Impegnata in diverse attività benefiche, Natalie Imbruglia è stata ambasciatrice per la campagna contro la fistola ostetrica, una condizione che colpisce, in particolare, le donne nei paesi in via di sviluppo. L’artista ha lavorato a lungo con organizzazioni umanitarie per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica e sostenere le cure mediche per le donne colpite.

Tour e concerti 2025

In occasione dell’ultimo Capodanno in piazza Natalie Imbruglia si è esibita in Italia, nella città di Ancona. Per il 2025 la cantante ha annunciato un tour con diverse date programmate tra maggio e agosto. Il tour prevede concerti in Irlanda e Regno Unito, inclusi eventi a Cork, Dublino, Scarborough, Halifax, Plymouth, Ludlow e Colchester.