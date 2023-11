Natale da Me Contro Te: "Cantiamo sotto l’albero"

Natale in casa Calagna-Scalia. Quello dell’album con la carta stagnola e la coccarda rappresentava ormai un appuntamento inevitabile per Luigi-Luì e Sofia-Sofì, pardon i Me contro Te, gli youtuber per bambini divenuti tra giochi da tavolo, bambole, dischi, video, serie tv e film, un’impresa da oltre tre milioni di fatturato annuo. Dopo aver conquistato i villaggi vacanze col tormentino estivo La canzone del Cowboy, il terzo album della coppia siciliana Natale con Luì & Sofì la catapulta davanti al caminetto con sette ‘classici’ e tre inediti, Super Babbo Natale, Come il Grinch e Sotto l’albero. "Fra le cover Din Don Dan rilegge Jingle Bells in chiave dance, mentre 12 giorni a Natale, una specie di Alla fiera dell’Est che aggiunge in ogni strofa un oggetto legato al Natale, l’abbiamo reinterpretata alla Me Contro Te inserendo sempre nuovi personaggi" spiegano Luigi-Luì e Sofia-Sofì, 30 e 26 anni.

Cos’è per voi il Natale?

"Dopo il trasferimento a Milano, è il momento del ritorno del ritorno a casa, in Sicilia, tra amici e familiari. Quest’anno sotto l’albero, oltre alle canzoni abituali, potremo cantare pure le nostre".

Intanto Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania è ancora nelle sale.

"E nel finale del film c’è un piccolo indizio che lascia intendere una prosecuzione della saga. Ma durante le registrazioni del disco abbiamo lavorato a La famiglia reale, seconda stagione della serie di Prime Video in uscita il 20 dicembre".

Fra i cinque film, a quale consegnereste il “Like Award”?

"Il più bello è stato probabilmente Missione giungla, che apriva la seconda trilogia con personaggi completamente nuovi rispetto a quelli della prima. Avevamo paura, che il pubblico rimanesse spiazzato e invece ha reagito bene dimostrando molta affezione ai nostri mondi".

Siete fidanzati da…

"Dieci anni. Per solennizzare l’anniversario avremmo voluto sposarci, ma c’è mancato il tempo. Anche perché vorremmo fare le cose in grande, all’altezza delle aspettative, coinvolgendo i fan".

Vi è piaciuta la parodia di Fiorello coi suoi Ma senza Se?

"Molto divertente, ma Fiorello non ci conosce, quindi ha fatto una parodia su quello che un po’ si immagina. Siamo onorati di essere parodizzati, ma con più impegno potrebbe fare di meglio".

Il prossimo anno cade il decennale di Me Contro Te.

"Lo festeggeremo con un nuovo tour nei palasport (le immagini di quello del 2022 sono su Netflix - ndr) capendo se siamo riusciti a intercettare un’altra generazione. Intanto oggi fa un po’ effetto essere fermati per strada da diciottenni che ci dicono ‘siete stati la mia infanzia’".