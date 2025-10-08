“La nostra bambina è qui”. È nata (davvero) la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe

Roma, 8 ottobre 2025 – “La nostra bambina è qui”. E stavolta non ci sono dubbi, perché dopo un discreto hype, anticipazioni e smentite vere e presunte, è arrivato l’annuncio ufficiale della nascita della piccola Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe.

I genitori hanno dato la notizia su Instagram: mamma Giulia con una dolce immagine della piccola ‘pelle a pelle’ con il papà e la scritta: “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego...”; il papà con una carrellata di altrettanto tenere immagini e una sola parola: “Tutto”.

Il rapper ha diffuso le foto degli intensi momenti in sala parto, dell’attesa, dei 4 nonni della piccola Priscilla e della bimba in braccio.

Subito è arrivata la marea di congratulazioni e messaggi di auguri social, sia sotto al profilo dell’influencer che del cantante.

Ieri era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica ad anticipare la notizia, dando per certo che Effe si trovava al Policlinico Gemelli per la nascita della piccola nonostante Giulia continuasse a pubblicare story di lei col pancione.

Forse per depistare i fan per via di un’esclusiva venduta a un giornale, come suggerito da Rosica, o forse semplicemente per godersi in privato un momento così importante.

Qualunque sia il motivo, non ci resta che dire: ”Tanti auguri a Giulia e Tony”.