Nastro a Yuri il “Terconauta“: "La mia sensibilità è forza. Così conquisto il pubblico"

L’infanzia, quelle crisi di rabbia inspiegabili, la paura di essere abbracciato, le difficoltà nel rapportarsi con gli altri. La diagnosi di autismo, arrivata a 18 anni: tutto questo compone il mosaico della vita di Yuri Tuci, 41 anni, pratese, che ha scoperto in sé un talento di attore. Lo ha messo in mostra dapprima in uno spettacolo teatrale, Out Is Me. Poi nel film d’esordio di Greta Scarano, La vita da grandi, nel quale interpreta Damiano Tercon del trio riminese dei Terconauti, 43enne cantante lirico, anch’egli affetto da autismo. Una performance che lo ha portato a vincere il Nastro d’argento come miglior attore in una commedia.

Yuri, in che cosa consiste l’autismo? E quando se ne è reso conto?

"È iniziato tutto quando avevo un anno e mezzo. Ho iniziato a non andare in braccio a nessuno: piangevo e urlavo, forte forte. Sono sempre stato, da allora, estremamente sulla difensiva, e anche aggressivo. Era come avere una bomba a orologeria che ticchetta nella testa. Ma la consapevolezza vera l’ho avuta a 18 anni".

Che cosa è accaduto?

"Per la prima volta mi è stata diagnosticata una forma di “autismo ad alto funzionamento“. Da allora, almeno, tutto ciò ha avuto un nome. Il periodo peggiore della mia vita è stato fino ai diciotto anni".

A scuola ha avuto momenti critici?

"Due episodi di vero e proprio bullismo fisico. Due soltanto. Una professoressa, vedendomi agitato, mi ha preso per il bavero e mi ha letteralmente appiccicato al muro. Alle superiori, un bullo ha cercato di strangolarmi con un cavetto elettrico. Mi sono difeso in un modo che ricorderà. La sofferenza? Più che altro ho avuto rabbia. La società, si sa, è razzista, non ha pietà per chi è diverso. Si parla tanto di inclusività, parole nobili. Ma sono spesso soltanto parole".

A scuola era bravo?

"Andavo bene, senza aprire neanche un libro. Il tipico “è intelligente, ma non si applica“. Ho una grande memoria. Mio padre ha detto più volte alla psichiatra: ma secondo lei, è un miracolo?".

È suo padre che l’ha chiamata Yuri, come Yuri Gagarin, l’astronauta sovietico, il primo uomo nello spazio?

"Il nome lo devo al nonno, in realtà. Comunista convinto, per lui Yuri Gagarin era un eroe".

Quando ha scoperto di essere capace di stare su un palco, come ha vissuto il suo talento?

"Ho scoperto che non ho paura del pubblico. E che riesco a vivere le emozioni in modo forte: ho una sensibilità al decuplo, divento triste o arrabbiato o felice in un attimo. E forse riesco a comunicare queste emozioni".

I suoi amori?

"Ho avuto una fidanzata, ma era gelosa e ci siamo lasciati, perché la gelosia rovina tutti i rapporti. Adesso non ho ancora incontrato nessun’altra ma vorrei una persona al mio fianco. So che non sono un tipo da famiglia, ma spero che arrivi la persona giusta per me. La solitudine? È una sepoltura a cielo aperto".

Confida nel futuro?

"Confido nel destino. Non dipende troppo da noi. Se il destino vuole, le cose accadono".

Quali sono i film e gli autori che preferisce?

"Sono cresciuto con i film che guardava mio padre, Stanlio e Ollio, Chaplin e Paolo Villaggio. Non ho mai fatto scuole di cinema: ma ho ammirato film come Febbre da cavallo, Terminator, Jurassic Park. Sono uno spettatore ‘pop’. Ma ho amato molto anche il personaggio del pittore Ligabue, nello sceneggiato Rai con Flavio Bucci".

Com’è la sua vita, cinema a parte?

"Videogiochi. Passo tante ore al giorno con i videogiochi. Sono un super nerd".

La soddisfazione più grande, in questi mesi in cui il film ha girato l’Italia?

"Incontrare Mattarella che mi ha fatto i complimenti. Quello è il top di gamma! Dal vivo ti spiazza, lo abbracceresti per tutto quello che ha passato… e per la pazienza che ha, nel dover gestire la Banda Bassotti dei politici italiani".