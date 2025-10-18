Narrativa poliziesca. Diciotto autori all’insegna del noir

Torna domani a Villa Greppi di Monticello Brianza il festival di narrativa poliziesca ideato da Paola Pioppi, realizzato grazie alla collaborazione tra associazione ’La passione per il delitto’ e il Consorzio Brianteo Villa Greppi. Un’intera giornata dedicata al noir italiano con sei appuntamenti, ad ingresso gratuito. Presenti diciotto autori, tra scrittori, giornalisti e saggisti.

Si comincia alle 11.30 in un dialogo a tre voci condotto da Loretta Molinari con Emilio Martini pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni (con il libro La numero 1 - Corbaccio), Ilaria Riboldi (con La coscienza del rospo - Golem) e Rosa Teruzzi (con La giostra delle spie - Sonzogno). Alle 12.30 sale sul palco un terzetto, moderato da Elisabetta Bucciarelli. A confrontarsi con il pubblico Paola Barbato con La torre d’avorio (Neri Pozza), Valerio Varesi (Lago Santo. Un’indagine del commissario Soneri - Mondadori) e Domenico Wanderlingh autore di L’ultima estate a Villa Domus (Guanda). Alle 13.30, come da tradizione ci sarà un momento conviviale, il ’pranzo in giallo’, offerto dal festival a tutti i presenti.

Il pomeriggio prosegue alle 14.30 con l’incontro condotto da Nicoletta Sipos che introduce tre nuove proposte del noir italiano: Antonio Boggio con Assassinio all’Isola di San Pietro (Mondadori), Daniele Bresciani con La lince sa aspettare (Bompiani) e Gian Andrea Cerone autore de La curva dell’oblio (Guanda). Alle 15.30 Mauro Cereda guida la conversazione con Massimo Gardella autore di Luci nel bosco (Tre60), Umberto Montin con il suo Bruma serenissima (Mursia) e Marina Visentin con A mani nude (Laurana). La penultima tappa è alle 16.30, con la moderazione di Marco Proserpio. In dialogo Federico Anelli autore di Falso indaco (Todaro), il duo De Bellis & Fiorillo con il romanzo Dove si mangia la nebbia (Piemme) e Gianluca Morassi che presenta Il killer con la balestra (Bolis). Alle 17.30, la curatrice del festival Paola Pioppi dialoga con Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettorre, che insieme, firmano il legal thriller L’inganno di Magritte.