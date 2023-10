Narcolessia. Un focus sulle nuove generazioni

La narcolessia si manifesta con sonnolenza diurna, improvvisi addormentamenti durante le normali attività. Si può verificare negli adulti così come negli adolescenti. I bambini hanno problemi a studiare, a concentrarsi e ricordare le cose. "La narcolessia – ha scritto il professor Giuseppe Plazzi – è una malattia neurologica rara. Una diagnosi tempestiva permette una terapia precoce e una migliore qualità di vita". Pubertà precoce, aumento di peso e allucinazioni sono altri inconvenienti, che possono essere alleviati con farmaci e terapie comportamentali.

"In Italia – dice Plazzi – si stima che circa seimila persone siano colpite, ma solo duemila hanno una diagnosi certa". L’Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni (AIN) ha lanciato la terza edizione della campagna di sensibilizzazione (foto), dedicata quest’anno ai problemi dei giovanissimi, e denominata per questo #CreateforsleepKIDS. L’iniziativa è patrocinata da varie istituzioni e associazioni, tra le quali figura l’Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna. Grazie al contributo di Bioprojet, è stato possibile utilizzare la street art come mezzo di comunicazione.

Alessandro Malpelo