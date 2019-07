Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno) - "I soldatini si somigliavano in ogni particolare, solo uno era un po’ diverso: aveva una gamba sola perché era stato fuso per ultimo e non c’era stagno a sufficienza! Comunque stava ben dritto sulla sua unica gamba".

L’incipit della celebre fiaba di Hans Cristian Andersen rimanda a un artigianato d’eccellenza che unisce gioco, favola e attitudine umana: l’antica tradizione dei “soldatini di piombo”. Arriva oggi per tutti gli appassionati, l’occasione giusta per perdere un giorno di mare da dedicare a un’immersione nella Storia e nel grande collezionismo. Inaugura nella Palazzina dei Mulini, sede del Museo delle Residenze Napoleoniche dell’Elba, la mostra Napoleone 1769-2019: un Grande di Francia in Toscana nel 250° anniversario della nascita (fino al 31 ottobre). La casa di campagna trasformata in dimora confortevole e raffinata (in modo da non aver nulla da invidiare per comodità e finiture alle dimore parigine), destinata all’esilio dorato del fondatore del Primo Impero francese - 4 maggio 1814-26 febbraio 1815 - ospita una selezione di soldatini di piombo di ambiente napoleonico della collezione Alberto Predieri della Fondazione CR Firenze e stampe storiche, sempre di epoca napoleonica, della collezione della Fondazione Livorno. Piccoli capolavori realizzati in formato standard di 54 millimetri (in scala 1/32), che fanno parte di una raccolta di circa 1.500 esemplari, unica al mondo, un tesoro di piombo e colore che riproduce fedelmente soggetti di un periodo storico che va dal XVIII secolo al Risorgimento del nostro Paese, con particolare attenzione al periodo napoleonico. Eserciti schierati, armi, divise perfettamente ricostruite: le incisioni sono prevalentemente di produzione italiana della prima metà del XIX secolo e raccontano, in particolare, la carriera militare di Napoleone, dai primi successi del giovane generale a Tolone nel 1793 fino all’esilio a Sant’Elena e alla morte il 5 maggio 1821.

Ad accompagnare stampe e soldatini anche video, luci ad hoc e audio che evocano emozioni e suggestioni del periodo di riferimento. Esposti inoltre documenti d’epoca della permanenza di Napoleone all’Isola d’Elba: copie anastatiche di lettere autografe di Napoleone. A cura di Giuseppe Adduci, questarassegna estiva, nasce dalla volontà di celebrare i 250 anni della nascita di Napoleone (il 15 agosto) e rientra nell’ambito della legge regionale per la valorizzazione di grandi personalità che si sono distinte nella costruzione dell’identità toscana. Tra queste rientra anche Bonaparte, sia per le origini toscane della sua famiglia (nativa di San Miniato di Pisa), sia per gli eventi che ne hanno segnato, sempre in terra toscana, la parabola discendente.

Un legame inscindibile, quello fra l’Isola d’Elba e il massimo condottiero francese: già la scorsa estate, sempre a Portoferraio, era stata allestita la mostra Napoléon che ha riscosso un grande successo. «Questo nuovo appuntamento vanta però un aspetto innovativo rispetto alle precedenti esposizioni, in quanto è caratterizzato da una forte componente multimediale», spiega il curatore.

«Fra i documenti in mostra spiccano rare testimonianze d’epoca della permanenza di Napoleone all’Isola d’Elba, copie anastatiche di lettere autografe, vergate dalla stessa mano di Bonaparte», sottolinea Giuseppe Adduci che ha selezionato dalla collezione di stampe dell’epopea napoleonica della Fondazione Livorno 21 opere di particolare valore estetico. «Stampe che illustrano la storia italiana e la permanenza di Napoleone all’Isola d’Elba» conclude.

Ma il pezzo forte sono loro, il sogno di ogni ragazzino, almeno fino all’epoca dei millennial: i soldatini, raccolti da Alberto Predieri, docente di diritto pubblico di fama internazionale. Il giurista fiorentino era un grande esperto e aveva messo insieme la sua superba collezione nel corso di tutta la sua vita. Dopo la sua scomparsa, nel 2001, la moglie del professor Predieri, Francesca Rousseau, ha deciso di donarli alla Fondazione Cr Firenze affinché potesse esporli al pubblico e da allora la collezione è collocata in maniera permanente nella sede della Fondazione.



Napoleone 1769-2019: un Grande di Francia in Toscana nel 250° anniversario della nascita; Portoferraio (Li), nella Palazzina dei Mulini, sede del Museo delle Residenze Napoleoniche dell’Elba. Fino al 31 ottobre.

