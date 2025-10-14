Naomi Watts ha la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Roma, 14 ottobre 2025 – Ora Naomi Watts ha aggiunto un nuovo, brillante capitolo alla sua carriera: l’attrice australiana, due volte candidata all’Oscar, ha ricevuto una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame, entrando ufficialmente nel pantheon delle grandi icone del cinema. Scopriamo di più.

Naomi Watts: “Faccio fatica a crederci”

Durante la cerimonia, l’interprete di ‘Mulholland Drive’ e ‘The Impossible’ ha condiviso un momento di sincera emozione, confessando di essere ancora preda dei dubbi che l’hanno accompagnata per tutta la carriera. “Faccio fatica a crederci. Ho sempre avuto la sindrome dell’impostore, la sensazione di dover dimostrare costantemente il mio valore. Questo riconoscimento è arrivato del tutto inaspettato, ed è meraviglioso”, ha dichiarato a Variety. Tra i presenti, l’attore Jack Black, suo partner sul set di ‘King Kong’, ha regalato uno dei momenti più divertenti dell’evento stendendosi accanto alla stella appena inaugurata per una foto che ha strappato applausi e sorrisi. Assente fisicamente ma presente con il cuore, Nicole Kidman, amica di lunga data di Watts fin dai tempi in cui entrambe cercavano di farsi strada nel mondo del cinema australiano che ha inviato una lettera letta durante la cerimonia. Le due attrici, unite da un rapporto di profonda amicizia, si conobbero da adolescenti a Sydney, dove Watts si era trasferita con la famiglia dopo essere nata nel Regno Unito.

Una carriera fatta di scelte coraggiose

Dopo gli esordi nella scena australiana accanto all’amica Kidman, Naomi conquista Hollywood con Mulholland Drive (2001) di David Lynch, ruolo che le regala fama internazionale. Da allora costruisce una carriera segnata da scelte coraggiose e interpretazioni profonde. Ottiene due nomination agli Oscar: la prima per 21 grammi (2003) di Alejandro González Iñárritu, la seconda per The Impossible (2012), dove commuove nel ruolo di una madre sopravvissuta allo tsunami. Tra i suoi film più famosi figurano King Kong (2005), The Painted Veil (2006), Birdman (2014) e Penguin Bloom(2020). Capace di passare dal dramma all’horror con naturalezza, Watts rimane una presenza magnetica, simbolo di talento, grazia e forza emotiva nel cinema contemporaneo.La sua stella sulla Walk of Fame suggella una carriera costruita con determinazione e talento, costellata di ruoli intensi e scelte coraggiose.