Naomi Campbell, la Venere Nera che ha rivoluzionato la moda

Sulla piattaforma Apple TV+ ha debuttato da poco la docu-serie in quattro episodi intitolata ‘The Super Models’, incentrata sulle straordinarie carriere delle famose supermodelle Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington, protagoniste assolute del mondo fashion degli anni ’80 e ’90. Attraverso interviste inedite e senza precedenti, la serie porta gli spettatori dietro le quinte, rivelando come queste icone abbiano dominato il mondo delle passerelle d'élite, gettando luce su un legame di amicizia che da solo ha influenzato le dinamiche di potere di un'intera industria. La stessa Naomi ha parlato di sorellanza “basata sul reciproco sostegno e lealtà”. A unirle erano affetto, etica del lavoro, impegno, ambizione, ma anche sensibilità comuni.

Gli inizi di Naomi Campbell

Proprio Naomi è una delle celebrities che ha contribuito maggiormente, in prima persona, alla creazione del termine supermodella. Diventata celebre come la ‘Venere Nera’ delle passerelle, è riconosciuta anche come pioniera delle top model di colore. In passerella e poi, anche dopo, nelle campagne sociali e in altri eventi e contesti comunicativi, la Campbell si è sempre battuta contro le discriminazioni. Nata nel 1970 nella zona di Brixton, nel sud di Londra, Naomi ha iniziato presto a lavorare nella moda e nello spettacolo, comparendo anche in alcuni videoclip di Bob Marley e Culture Club.

Debutti

Poco prima del suo sedicesimo compleanno, Campbell è apparsa sulla copertina di ‘British Elle’, dopo che un'altra modella aveva abbandonato all'ultimo minuto. Nell'agosto del 1988 è diventata anche la prima modella nera a comparire sulla copertina di ‘French Vogue’, presumibilmente dopo che il suo amico e mentore Yves Saint Laurent, il noto stilista, aveva minacciato di ritirare la sua pubblicità dalla rivista se questa continuasse a rifiutare di mettere modelle di colore sulla copertina. L'anno successivo è apparsa sulla cover di settembre di ‘American Vogue’, il numero più corposo e importante dell'anno della rivista.

Le amiche-colleghe

Di fronte a episodi di discriminazione razziale, Campbell ha ricevuto il sostegno delle sue amiche e colleghe modelle. In occasione di una sfilata, per esempio, Christy Turlington e Linda Evangelista avrebbero detto agli stilisti: “Se non fate sfilare Naomi, non avrete neanche noi”. Nel 1997, ‘The Guardian’ ha riportato una dichiarazione della Campbell che affermava che nella moda c’erano pregiudizi. “È un problema e non posso più fare finta che non esista”. C’era la convinzione – spiegava Naomi – che solo le top model bionde e con gli occhi chiari facevano da traino alle collezioni, alle tendenze e alle vendite. Il suo straordinario successo ha fatto cambiare idea a molti.

Successi

Nonostante le difficoltà, la Campbell ha accumulato un incredibile elenco di campagne pubblicitarie in cui ha recitato, tra cui Versace, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana e Louis Vuitton. Inoltre, Campbell è stata nominata volto di Yves Saint Laurent. È stata fotografata da maestri come Mario Testino, Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Ellen von Unwerth, Herb Ritts, Steven Meisel, Peter Lindbergh e Helmut Newton. Nel novembre del 1999 ha posato con altre 12 top model per la copertina ‘Modern Muses’ di un numero storico di ‘American Vogue’, dedicato al nuovo millennio, immortalata da Annie Leibovitz. Negli anni Naomi è diventata anche imprenditrice e attivista, impegnata nel sociale. Ha parlato anche apertamente dei problemi contro cui ha lottato in passato, legati alle dipendenze da alcol e droga e alla gestione della rabbia.

Maternità

Naomi ha vissuto amori importanti e famosi con il bassista degli U2 Adam Clayton, Flavio Briatore e Robert De Niro. Oggi ufficialmente è single ed è diventata mamma. Nel 2021 ha accolto la sua prima figlia, sulla quale mantiene una totale riservatezza. Non ha mai rivelato il nome della bambina né ha mostrato il suo volto, preferendo tenerla lontana dai riflettori, almeno per il momento. Nell’estate del 2023, poi, Naomi, che da poco aveva compiuto 53 anni, ha annunciato su Instagram l'arrivo del suo secondogenito con una foto, mostrando solo la nuca del bebè coperta da un cappellino. Nello scatto il neonato stringe la mano della sua mamma e quella della prima figlia della top model. Restano top secret i nomi dei figli e l’identità paterna.