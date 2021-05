Roma, 18 maggio 2021 - Le mani che stringono una nuova vita. O, come ha scritto Naomi Campbell, "una bellissima piccola benedizione", che "mi ha scelto come sua madre". L'ex top model spiazza tutti e annuncia, pubblicando un post emozionante sul suo profilo Instagram, di essere diventata mamma all'età di 51 anni. La modella mostra la foto della sua mano che tiene sul palmo i piedini di una neonata: "Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita - scrive Naomi - che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande".

La modella non ha fornito dettagli sulla data di nascita e il nome della bimba, nè sulle modalità del concepimento. "Penso tutto il giorno ad avere dei figli ma per il livello raggiunto dalla scienza ora credo di poterlo fare quando voglio", aveva dichiarato nel 2017 all'Evening Standard. Nel post dell'annuncio ha taggato la madre, Valerie Morris, che ha subito comunicato la sua felicità per la nascita della nipote sul social network: "Sono entusiasta - ha scritto sul social - perchè ho aspettato tanto prima di diventare nonna".

Tantissimi i messaggi di congratulazioni: a Naomi oltre agli appellativi di modella, attrice, attivista sociale, innovatrice - come ricorda lei stessa sul suo profilo - mancava solo il più bello, quello di "mamma".

Chi è Naomi Campbell

Nata a Londra, nel quartiere Streatham, il 22 maggio 1970, Naomi è figlia di una ballerina di origini giamaicane, Valerie Morris, mentre il padre non l'ha mai conosciuto. Soprannominata la Venere Nera, nel corso della sua carriera ha spezzato molti tabù, rivoluzionando i dettami del mondo della moda.

Esordì all’età di soli otto anni nel videoclip di 'Is This Love' di Bob Marley, per poi apparire in tv, in alcuni film e arrivare sulle passerelle di tutto il mondo. Nel 1988 è stata la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue e di Time Magazine, ha posato senza veli per Playboy fino a essere inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo.

Vita privata

Negli ultimi anni Naomi Campbell ha cercato di tenere la sua vita privata leggermente più distante dai riflettori. È diventata famosa la sua relazione con Flavio Briatore, con cui è stata dal 1998 al 2003. Mentre altre relazioni importanti sono state quelle con Mike Tyson, Robbie Williams, Leonardo Di Caprio, il rapper Puff Daddy, il pilota di Formula 1 Louis Hamilton. La sua ultima relazione resa nota è stata quella con Liam Payne, l’ex One Direction.