’Nanof, l’altro’ inaugura la stagione a Spoleto

Si definiva “colonnello astrale, ingegnere astronautico minerario, scassinatore nucleare“. Oreste Federico Nannetti, romano, classe 1927, visse un’esistenza difficile, per molti anni internato in ospedali psichiatrici come quello di Volterra dove venne trasferito nel 1958.

Proprio là iniziò a ‘scrivere’ sul muro del reparto: utilizzò la fibbia del panciotto come ‘matita’ e realizzò una sorta di libro graffito lungo quasi due metri. Si firmava Nanof, Nof o Nof4: e quando poi gli diedero carta e penna scrisse più di mille testi, raccontando di voli spaziali, di nazioni immaginarie e di virtù alchemiche dei metalli, coniando un suo suggestivo vocabolario.

"Vizio totale di mente", sentenziò un giudice. Eppure la vita di Nannetti (morto nel 1994) continua a interrogarci: era davvero un folle, un pazzo, o semplicemente un visionario?

A ’Nanof, l’altro’ sarà dedicata l’opera che inaugurerà la 79ª stagione del Teatro Lirico Sperimentale ‘Belli’ di Spoleto: l’atto unico in sei quadri per sei voci, ensemble di 18 strumenti e coro da camera, è stato composto (su commissione dello Sperimentale) da Antonio Agostini che firma anche il libretto insieme a Chiara Serani, con la collaborazione di Davide Toschi.

Verrà presentato l’8 agosto (con anteprima il 7) al teatro Caio Melisso di Spoleto, con repliche sabato 9 e domenica 10: la direzione dell’ensemble sarà affidata a Mimma Campanale, la regia ad Alessio Pizzech, con scene di Andrea Stanisci e costumi di Clelia De Angelis.

Il cartellone spazia fra i generi e le epoche. Fra gli appuntamenti, martedì 12 agosto una ’Liederabend’, una serata tutta dedicata alla poesia e all’espressività dei Lieder, con il pianista Antonio Vicentini, poi il 22, il 23 e 24 agosto un inedito intermezzo del ‘700, ’Lisetta e Niso’, composto nel 1725 da Pietro Auletta su libretto di Carlo De Palma.

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, ancora al teatro Caio Melisso, un trittico di opere di Gino Negri (in anteprima il 28), ’Giorno di nozze’ (1958), ’Vieni qui Carla’ (1954), un atto unico ispirato a ’Gli indifferenti’ di Moravia, e la farsa musicale ’Il tè delle tre’ (1958): Pier Luigi Pizzi firmerà regia, scene e costumi, e in un ‘cammeo’ si ascolterà anche la voce di Elio.

In settembre al teatro Nuovo di Spoleto debutterà poi un nuovo allestimento de ’Le Nozze di Figaro’ di Mozart, con la regia di Hennig Brockhaus e la direzione del maestro Marco Angius: questa produzione poi circuiterà in vari teatri dell’Umbria, da Perugia a Foligno, Città di Castello, Orvieto e Todi.

Intanto oggi a Palazzo Mauri, sede della biblioteca, verrà inaugurata una mostra (organizzata dal Centro Studi Belli Argiris) dedicata al compositore Luciano Berio, nel centenario della nascita: si potrà visitare fino al 14 settembre. Info, www.tls-belli.it