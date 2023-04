Colore, luce e decorazioni: le tendenze della nail art per la primavera 2023

Sul fronte delle tendenze nel mondo beauty, con la bella stagione tornano in primo piano le mani e le unghie. Del resto sono un nostro biglietto da visita imprescindibile. I principali trend della nail art per la primavera 2023 sono già riconoscibili anche sui social, tra estro, creatività e qualche classico intramontabile riproposto in una veste nuova. A seconda dei risultati che si vogliono ottenere, comunque, a livello preliminare è fondamentale avere unghie forti, resistenti e sane. Per questo è importante averne cura, usare prodotti di qualità e affidarsi a esperte competenti e qualificate.

Chic e minimal, con effetti speciali

Piace sempre lo stile essenziale, sobrio ed elegante, dello smalto nude (color latte, rosa cipria o beige, per esempio), steso con pennellate piene, compatte e corpose. Ma la nail art della primavera 2023 prevede un effetto lipgloss, lucidalabbra, che rende le unghie più luccicanti, proprio come avviene sulla bocca dopo una bella passata di gloss. Un altro tocco più particolare, che in realtà torna da stagioni precedenti, è l’effetto chrome, metallizzato, con riflessi cangianti e perlescenti.

Rosa Barbie e nuance fluo

Sulla scia delle top model sulle passerelle e del film ‘Barbie’ con Margot Robbie nei panni rosa shocking della bambola più famosa del mondo, in uscita in estate, anche la nail art della primavera 2023 si accende di un bel pink vivido, deciso e iper-femminile. Altre tonalità che spesso vengono accostate al rosa e che vanno forti in questa stagione – anche nell’abbigliamento e negli accessori – sono il verde fluo, l’arancione vitaminico e il giallo limone.

Toni pastello e fiori

Dagli animi più romantici sono altrettanto apprezzati smalti dai colori pastello come il turchese, l’azzurro carta da zucchero e il viola glicine, super lucidi o satinati. Per chi ama invece i dettagli, largo ai motivi con i fiori, in primo piano su fondo chiaro o scuro, quello sì rigorosamente monocolore. Va di moda anche il “mismatched”, in cui alle tonalità più pop su un’unghia si alternano quelle più delicate e tenui su un’altra vicina.

French manicure rivisitata

Con la French manicure, classica ed elegante, si va sempre sul sicuro. Ma se vuoi aggiungere una nota più fresca e contemporanea puoi optare per il tuo colore preferito come base, neutro o brillante, come preferisci, e osare con le punte arcobaleno al posto della candida lunetta superiore. Puoi anche dare una forma più geometrica e squadrata alle unghie rispetto a quella più tradizionale, tonda o a mandorla. Sono tornate di moda anche le Half Moon Nails, dette anche Cuban o Gatsby, con la lunula, ovvero la “mezzaluna” alla base delle unghie, vicino alle cuticole, viene lasciata vuota o viene colorata da uno smalto diverso – spesso a contrasto – rispetto al resto dell’unghia.

Nail art gioiello

Anche la manicure impreziosita da glitter e micro accessori o mini decorazioni non è una novità, ma per la primavera 2023, in aggiunta, sono proposti anche effetti tridimensionali, con piccole borchie e anellini per un tocco punk e dark. Se invece si vuole rimanere su uno stile classico e sofisticato, si potrebbe provare ad applicare brillantini scintillanti intorno ai motivi animalier, maculati o zebrati, o a rifinire questi ultimi con pennellate ultra-fini argentate o dorate.