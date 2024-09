Nail art, le tendenze dell’autunno 2024 che spopolano su Instagram

Le tendenze unghie per l’autunno inverno 2024-2025, già virali sui social, a partire da Instagram e TikTok, presentano classici intramontabili della nail art, ma prendono anche nuove direzioni creative. Tutto sta alle esigenze e alle preferenze estetiche di chi sceglie di sfoggiare smalti e tecniche sia per unghie normali che per quelle ricostruite. Nella nuova stagione è destinato a diventare popolare un mix che combina tonalità delicate della terra con dettagli pieni di luce e riflessi che richiamano atmosfere futuriste.

Nuance calde

Con l’arrivo dell’autunno, i colori vivaci dell’estate lasciano spazio ad altre tinte più morbide e avvolgenti, con sottotoni caldi. Grandi classici, come il rosso, il bianco e il nero e i colori neutri e naturali si alternano a tocchi cromatici più vivaci.

Il rosso

Il rosso, dopo un periodo in cui era stato messo da parte, è tornato prepotentemente sulle passerelle dell’autunno inverno 2024-2025, conquistando di nuovo il cuore delle appassionate di moda e tendenze, abbinato a unghie corte o lunghe, a mandorla o a stiletto o, ancora, realizzato in modo sofisticato con diverse ombreggiature e sfumature.

La nuova french manicure

Non passa di moda nemmeno in questa stagione la french manicure, che però si reinventa: la classica lunetta bianca cede il passo a versioni inedite, che spaziano dall’oro, perfetto per le festività, ai toni della terra, fino al nero. Per una nota ancora più originale, i grafismi laterali sono una scelta audace e facile da realizzare, soprattutto con l’ausilio di appositi sticker.

Apple Cider Nails

Le tendenze unghie non arrivano solo dalle passerelle, ma anche dai professionisti di bellezza delle star. Tom Bachik, per esempio, celebre per aver curato le mani di Selena Gomez e Jennifer Lopez, scommette sulle apple cider nails: si tratta di una manicure nei toni del verde oliva che ricorda il colore del sidro di mela o il tè matcha (tanto che vengono anche chiamate matcha nails). È un trend destinato a prendere piede, ma che potrebbe non adattarsi a tutte. Va bene per chi ha un incarnato chiaro e predilige tonalità calde.

Metalli scintillanti

Le unghie illuminate da oro e argento sono spesso impreziosite da riflessi metallici. Le varianti cromate, oltretutto, si adattano a ogni colore, dai rossi più intensi al vinaccia, fino al verdone e al blu navy. Inaspettatamente, i pastelli come l’albicocca, il pesca e il malva, tipici della primavera e dell’estate, resistono anche in autunno e durante l’inverno, a dimostrazione del fatto che non ci sono più regole rigide nella nail art. L’importante è che il colore scelto rispecchi la propria personalità.

Aurora boreale

Nel passaggio tra estate e autunno tengono ancora banco le aurora nails, evoluzione naturale delle Glazed Donut Nails, accattivante e luminosa. Come suggerisce il nome, i riflessi multisfaccettati di questa manicure richiamano le sfumature dell'aurora boreale. Per realizzarla a casa ci sono diversi metodi: si può scegliere uno smalto formulato appositamente per creare un mix cromatico iridescente che imita questi riflessi, oppure applicare una polvere olografica su una base di smalto a propria scelta per ottenere risultati diversi. Un'altra opzione consiste nell’utilizzare uno smalto con pigmenti metallizzati che creano volume e movimento.

Unghie aura

Nei prossimi mesi continueranno a brillare anche le unghie aura, caratterizzate da effetti sfumati e luminosi, simili, per l’appunto, a un'aura intorno alla superficie dell'unghia. Questo stile si ottiene prevalentemente utilizzando colori pastello o neon non in modo pieno e netto, ma sfumato e sovrapposto l’uno all’altro, creando un look etereo e leggero. Il procedimento per arrivare a un simile risultato può variare, ma generalmente include l'uso di una spugna per sfumare il colore principale con tonalità più chiare o più scure lungo i bordi dell'unghia, o con l'applicazione di un top coat traslucido.