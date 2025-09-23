Come funziona NAD+, la molecola di ‘eterna giovinezza’ che ripara il Dna danneggiato

Roma, 23 settembre 2025 – Fin da tempi antichissimi, le civiltà hanno nutrito il sogno di restare giovani per sempre, o almeno rallentare l'invecchiamento. Nei miti greci, ad esempio, gli dèi consumano ambrosia per mantenersi immortali. Ancora oggi, per qualcuno, come il miliardario americano Bryan Johnson, è addirittura un’ossessione. In ogni caso la scienza sta provando a dare risposta a questo bisogno quasi atavico. Come? Gli studi in tal senso sono diversi.

NAD+, cosa è e come funziona

Di recente un team internazionale di scienziati ha pubblicato una revisione su ‘Nature Aging’ che mette al centro un protagonista poco conosciuto ma cruciale: il NAD+. Questa piccola molecola, soprannominata ‘molecola della giovinezza’ agisce come regolatore dell’energia cellulare, aiuta a riparare il DNA danneggiato e sostiene molte funzioni vitali. Con il passare degli anni, la sua concentrazione nell’organismo diminuisce, e ciò è associato a perdita di memoria, calo muscolare e un rischio maggiore di sviluppare malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Da qui l’interesse crescente della comunità scientifica: se fosse possibile mantenere o ripristinare i livelli di NAD+, si potrebbero contrastare alcuni effetti tipici dell’età.

Ritardare l’invecchiamento, dosi ed effetti

Secondo Jianying Zhang, uno degli autori principali dello studio, l’ottimizzazione del metabolismo del NAD+ potrebbe ritardare diversi disturbi legati all’invecchiamento. Tuttavia restano interrogativi importanti: quali dosi sono sicure? E ancora: quali effetti si possono manifestare nel lungo periodo e quanto variano le risposte da persona a persona? Già, perché nessuno può conoscere precisamente eventuali effetti collaterali a lungo termine né eventuali reazioni soggettive alla molecola.

La revisione analizza anni di ricerche e test clinici. Gli studiosi hanno valutato l’impiego di molecole precursori del NAD+, come la nicotinamide riboside (NR) e la nicotinamide mononucleotide (NMN). Questi composti, simili a vitamine, vengono somministrati per aumentare in modo indiretto la disponibilità del NAD+. Alcuni studi preliminari hanno già registrato benefici incoraggianti come il miglioramento della memoria, maggiore fluidità nei movimenti e un metabolismo più efficiente.

Risultati incoraggianti, ma serve più tempo

Non a caso, in molti Paesi cresce la vendita di integratori che promettono di stimolare l’aumento di NAD+ ma non tutti sono concordi sulla loro efficacia dal momento che gran parte delle prove fin qui ottenute proviene da esperimenti sugli animali, mentre sugli esseri umani servono conferme più consistenti. Gli scienziati concordano su un punto: la ricerca è solo all’inizio. I risultati finora disponibili aprono prospettive affascinanti, ma sarà necessario ancora tempo per capire se il NAD+ potrà diventare davvero un alleato contro l’invecchiamento e le malattie che ne derivano.