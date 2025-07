Mystery e thriller. Deaver primo ospite di ’Cesenatico Noir’

Jeffery Deaver, autore del bestseller ’Il collezionista di ossa’ (da cui è stato tratto anche il film con Denzel Washington e Angelina Jolie) sarà il primo ospite d’eccezione dell’ottava edizione di ’Cesenatico Noir’, il festival (diretto da Stefano Tura) che dal 24 al 27 luglio vestirà le sere d’estate di mystery, di thriller e di ‘letterature con delitto’. Gli appuntamenti si terranno tra piazza Ciceruacchio e la suggestiva terrazza del Grand Hotel. A inaugurare la rassegna, giovedì 24, sarà appunto Deaver, star della narrativa internazionale, che dialogherà con un altro esploratore del mistero, lo scrittore Carlo Lucarelli. La serata vedrà anche l’esibizione musicale di Seba Pezzani, cantante e chitarrista. Venerdì 25 alle 18 l’incontro con Alice Bassoli, autrice di gialli ambientati in golene e terre inesplorate, e François Morlupi, creatore di un’originale squadra di investigatori. Alla sera un dialogo con Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti ad alta tensione, e Piergiorgio Pulixi, scrittore sardo, capace di alternarsi tra thriller classico e cozy-crime, con le sottolineature musicali di Enri Zavalloni. Sabato 26 un aperitivo con Valeria Corciolani, scrittrice e illustratrice, e Luca Crovi, affermato scrittore e grande esperto di gialli. In serata, protagonisti saranno Grazia Verasani, la prima scrittrice ad avere creato in Italia la figura di un’investigatrice donna, e Sandrone Dazieri, scrittore, editor e sceneggiatore. Con loro il cantautore Bruno Orioli.

Nell’ultima giornata, alle 18 arriveranno Gabriella Genisi, la scrittrice pugliese che ha dato vita al personaggio dell’ispettrice Lolita Lo Bosco, oggi conosciutissima anche grazie a una fiction di successo, e lo scrittore palermitano Domenico Wanderlingh che esplora segreti e vizi delle famiglie. A chiudere ’Cesenatico Noir’ sarà Marco Bocci, attore, scrittore e regista. Con lui l’attrice e cantante Selene Demaria. Un festival nel festival è ’Mystery kids’, dedicato ai ragazzi, con vari appuntamenti sul tema della paura e del mistero. Info, cesenaticonoir.it

Stefano Marchetti