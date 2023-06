Myrta Merlino lascia ‘L’Aria che tira’: addio a La7 dopo 12 anni. E si parla di un programma in Rai

Milano, 16 giugno 2023 – “Oggi per me è l’ultima puntata de ‘L’aria che tira’. È stato un viaggio incredibile”. Lo ha annunciato in diretta su La7 la giornalista Myrta Merlino, in uscita dal gruppo Cairo per avventure ufficialmente top secret. Le indiscrezioni già parlano di un approdo in Rai al timone di un nuovo programma, così come dovrebbe salire a bordo di ‘mamma Rai’ anche Massimo Giletti, uscito dal palinsesto de La7 tra attriti e polemiche. Dopo 12 anni di condizione, Myrta Merlino ha salutato il suo pubblico nell’ultima puntata di stagione de ‘L'Aria che tira’, il format di attualità leader del ‘prime time’ del mattino. L’annuncio ufficiale è arrivato poco fa, ma il gossip televisivo – da Davide Maggio al profilo Twitter ‘CinguetteRai’ – già ne parlava da giorni. Ecco cosa è successo davvero.

“Dodici anni sono tanti”: l’addio in diretta

Era il 2011 quando andava in onda la prima stagione de ‘L’Aria che tira”. E alla conduzione c’è sempre stata lei, Myrta Merlino, inossidabile e pungente con i protagonisti della politica e dell’attualità. “Dodici anni lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano e cambiano. Il mondo cambia, noi cambiamo”. È iniziato così lungo discorso di commiato fatto oggi al termine dell’ultima puntata del programma prima della pausa estiva. E poi si vedrà se il format rimarrà identico e a chi sarà affidato. Certo non sarà facile sostituire Myrta Merlino, che oggi ha ripercorso le tappe degli ultimi anni passati in diretta. “Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. Duecento puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni, praticamente abbiamo passato la vita insieme. Poi arriva oggi: un momento di grande commozione perché oggi per me è l’ultima puntata de ‘L’aria che tira’. È stato un viaggio incredibile. Un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla”. Ma non solo: “La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire”.

Nuovo programma in Rai? La promessa sibillina

Myrta Merlino ha assicurato al suo pubblico che presto tornerà in onda, forse strappandolo a La7 per portarlo in Rai o in Mediaset già dalla prossima stagione. Ma al momento non ci sono certezze ufficiali, solo indiscrezioni. E una promessa in diretta: “Grazie per averci reso il programma leader del day time, senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Voi siete la chiave di ogni successo: il mio pubblico meraviglioso. Noi ci rivedremo presto, prestissimo, questo sì ve lo prometto. Vi voglio bene”.

Il successore è nell’aria? “Lo show must go on”

Al momento bocche cucite su chi sarà il successore di Myrta Merlino alla conduzione di 'L'Aria che tira', che nelle sue parole oggi ha lasciato intendere che la trasmissione (visto i dati auditel) continuerà. Ma senza di lei. “Lo ‘show must go on’: è un mantra del nostro mondo, ma è anche una promessa. Qualsiasi cosa accade, sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi. Ogni giorno noi e voi”. E alla fine ha ringraziato anche l’Ad di Rcs, Urbano Cairo – “mi ha fatto sentire sempre enormemente libera” – segno che la dipartita della giornalista verso altri lidi non è stata traumatica come la scissione tra Cairo e Giletti.

Cinquemila ore di racconti in diretta

“Ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo: il Bataclan, le dimissioni del Papa, il covid, la guerra in Ucraina, l’assalto a Capitol Hill. E ancora: le alluvioni, i terremoti, i troppi naufragi”, ha snocciolato la giornalista parlando ai telespettatori. “Quante ne abbiamo viste insieme? E poi la politica italiana, naturalmente. Ore e ore a parlarne, a discuterne, ad arrabbiarci insieme. Da Berlusconi a Berlusconi, mi verrebbe da dire, se non fosse che siamo arrivati alla prima donna leader italiana – una donna premier, pardon – Giorgia Meloni. Ma dietro ad ogni minuto, ogni passo che voi vedete in queste dirette (5mila ore di dirette abbiamo fatto, ragazzi miei) sono tanti momenti indimenticabili”. Myrta ha chiuso la trasmissione definendola “un’avventura meravigliosa e speciale” e, sui titoli di coda, ha chiamato in video tutti i collaboratori che l’hanno seguita dietro le quinte. “Una parola che guida tutto: squadra. È grazie a questa incredibile squadra che siamo sempre andati avanti con deduzione e impegno”. Pubblicità e cala il sipario.