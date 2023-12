“My way“, “Malatia“ e “La palla è rotonda“. Le “Dilettevoli Eccedenze“ di Mina

Esce Dilettevoli Eccedenze 2, per la collana voluta da

Mina per ospitare le perle e gioielli nascosti negli archivi. In questo Lp Mina ha selezionato le sue canzoni utilizzate per la pubblicità o per progetti cinematografici, arrticchendole con diversi inediti mai pubblicati prima su disco: Abban-dono, nuova registrazione 2023, poi La palla è rotonda, inedita in questa versione bossa nova; Malatia, classico napoletano vestito di un nuovo arrangiamento; due live in studio, registrati nel ’71: My way e Too close for comfort, dove un’orchestra di fiati e archi accompagna Mina con grande swing. Completa l’album una versione alternativa di Fever.