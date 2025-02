My Best stupisce ancora. Tra arte e contemporaneità una proposta limited edition

Linee aerodinamiche e design contemporaneo. Sono questi i tratti che caratterizzano ’A∃RO’, il sistema composto da divano, pouf e tavolino che ridefinisce le forme del living in un gioco di linee che sembrano disegnate dal vento. ’A∃RO’ è una proposta di ’My Best’, azienda italiana che progetta e realizza arredo e complementi su misura, disegnato da Igor Rebosio, Design Director dello studio De.Tales.

’A∃RO’ è unico, un vero tributo allo stile sobrio, fatto di curve eleganti e sinuose che lo definiscono nella sua leggerezza eterea, pur nelle sue dimensioni importanti, scultoree e di grande personalità.

"Abbiamo voluto creare un sistema che rispecchiasse la nostra capacità artigianale nell’elaborare creazioni complesse e ricche di peculiarità uniche – racconta Francesca Cecchin, co-Founder di My Best –. La flessuosità dei materiali e la componibilità sono elementi chiave di A∃RO, le cui linee si piegano attraversando lo spazio, senza ’occuparlo’ in maniera rigida e impositiva. Le sue forme risultano fluide, modulate per accogliere, grazie anche ai volumi ampi di seduta".

"La scelta dei materiali – prosegue Cecchin – come il legno e il metallo piegati ad arte per la struttura; le venature che seguono le curve degli arredi e la pelle pregiata per la cuscineria, rendono A∃RO rigido ma morbido e flessibile allo stesso tempo. Destinato per grandi ed esclusive aree comuni di hotel e nelle business lounge, nonché per il residenziale di alto di gamma, il set A∃RO riflette l’anima di My Best, che vede protagonista la cura per i dettagli e la produzione Made in Italy nella sua massima espressione di esclusività.

"Non progettiamo per occupare lo spazio ma per creane di nuovi", aggiunge Igor Rebosio, co- Founder e Design Director - di De.Tales. Lo studio milanese, fondato nel 2020, interpreta ogni progetto scrivendo una design tale su misura per il cliente, partendo dall’idea che, dietro il concept, vi è una storia da raccontare e che i dettagli contano, sempre.