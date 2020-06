Roma, 8 giugno 2020 - Quando, nel pomeriggio del 10 giugno 1940, Benito Mussolini annunciò dal balcone di Palazzo Venezia l’avvenuta consegna della dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e di Gran Bretagna, la folla applaudì, come sempre, con entusiasmo. Tuttavia le manifestazioni di giubilo e di consenso furono, malgrado la presenza di attivisti, meno calorose di quanto era accaduto in precedenti occasioni.

Giuseppe Bottai registrò nel suo diario la presenza di una "folla ora silenziosa, or tumultuante" e aggiunse: "s’avverte la fatica dei pochi nuclei volitivi a indirizzare gridi e acclamazioni. Senso d’una quasi stupita disciplina che il partito non ha saputo illuminare neppure con delle parole d’ordine".

Timori e perplessità erano diffuse. Il «maresciallo dell’aria» Italo Balbo, per esempio, che si era sempre dichiarato contrario all’intervento, subito dopo il discorso di Mussolini, si precipitò a casa, radunò i figli e disse loro che sarebbe andato a fare il suo dovere ma aggiunse prostrato che la guerra sarebbe stata perduta perché il Duce ignorava la potenza degli Stati Uniti che egli, invece, aveva potuto vedere da vicino. Il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, che aveva avuto il compito di consegnare la dichiarazione d guerra agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna, notò anch’egli che l’annuncio di Mussolini non aveva destato "eccessivi entusiasmi" e aggiunse: "io sono triste, molto triste. L’avventura comincia. Che Dio assista l’Italia".

La decisione di entrare in guerra era stata presa direttamente da Mussolini che non aveva dato peso e ascolto alle preoccupazioni del Re, ai timori dei militari consapevoli dell’impreparazione delle Forze Armate, alle perplessità di molti gerarchi, alle opposizioni del mondo cattolico e ai moniti del Vaticano. L’aveva assunta, questa decisione, da solo senza consultare il Parlamento e neppure il Gran Consiglio del Fascismo che era il supremo organo consultivo del regime. Eppure, fino a qualche tempo prima, egli aveva indossato i panni del salvatore della pace, di colui che, nella conferenza di Monaco della fine del settembre 1938 da lui stesso voluta, era riuscito in extremis a evitare il ricorso alle armi. In quella occasione, anzi, egli si era conquistato l’ammirazione dell’ambasciatore francese a Berlino, André François-Poncet, che decise di farsi trasferire a Roma per tentare la «missione impossibile» di staccare l’Italia dalla Germania. E proprio al diplomatico francese sarebbe toccato, poi, in sorte, nel primo pomeriggio del 10 giugno 1940, di ricevere dalle mani di un imbarazzatissimo Ciano la dichiarazione di guerra.

Quando la Germania invase la Polonia dando così inizio al conflitto, Mussolini scelse la neutralità e continuò, pur essendo legato alla Germania dal cosiddetto Patto d’Acciaio, a mantenere buoni rapporti con gli inglesi e i francesi. Fu, probabilmente, a cominciare dai primi di aprile 1940, in concomitanza con l’offensiva tedesca contro la Norvegia, che l’animo del Duce cominciò a orientarsi sempre più verso la guerra. Il successo delle operazioni tedesche in quei territori, l’attacco alla Francia con l’improvviso crollo della Linea Maginot lo spinsero a rompere ogni indugio e a fare il grande passo.

Nel discorso dal balcone di Palazzo Venezia del 10 giugno, Mussolini, annunciò, così, la scelta di campo contro "le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente" e l’inizio della "lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto". Al di là dei vincoli di alleanza con la Germania, sulla decisione del Duce influirono probabilmente due considerazioni. In primo luogo, l’idea che la guerra fosse praticamente finita e che fosse opportuno partecipare alla spartizione del bottino in sede di conferenza della pace. In secondo luogo, il timore che i tedeschi, in fondo da lui mai troppo amati, potessero attestarsi sui confini italiani.

Quali che ne fossero i motivi reali, la scelta mussoliniana di entrare in guerra fu sciagurata perché le Forze Armate italiane, con la sola eccezione della Marina, non erano in grado di affrontare il conflitto. Le truppe italiane varcarono i confini solo il 21 giugno quando la Francia era già stata costretta a chiedere l’armistizio ai tedeschi. Non fu una bella vittoria né un bell’inizio. E la guerra, come ben presto si cominciò a capire, non sarebbe stata né breve né facile. Essa, anzi, si sarebbe conclusa con la sconfitta dell’Italia e con il crollo del regime che, attraverso il suo capo, l’aveva voluta.