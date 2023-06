Musk vs Zuckerberg: l’invito del patron di Tesla ad affrontarsi sul ring. E il ceo di Facebook accetta

Roma, 22 giugno 2023 – La sfida tra i due giganti del tech, Elon Musk e Mark Zuckerberg, sta per passare dal mondo digitale alla realtà. Il patron di Tesla, in risposta a un articolo che parlava del fatto che l’azienda Meta di Zuckerberg sta lavorando a una piattaforma molto simile a Twitter, si è dichiarato “pronto a battersi, se ci sta anche lui”. A sorpresa, Zuckerberg ha risposto al post di Musk con una storia su Instagram scrivendo semplicemente “Dimmi dove”. Naturalmente, all’inizio si pensava si trattasse di uno scherzo, ma la portavoce di Meta Iska Saric ha confermato a The Verge che la replica era piuttosto seria. “La storia parla da sola”, ha commentato.

Musk non ha esitato a reggere il gioco e ha subito proposto Vegas Octagon come luogo per l’eventuale match, ovvero la UFC Apex Arena a Las Vegas che ospita prevalentemente incontri di arti marziali miste (MMA). Poi ha aggiunto che la sua mossa preferita si chiama ‘Tricheco’ che consiste nel sedersi sul rivale e non fare niente. Al contrario, il numero uno di Meta è un amante delle arti marziali e ha recentemente vinto anche tornei di jiu jitsu. Quindi se l’idea dovesse andare in porto, i bookmaker probabilmente scommetterebbero su Zuckerberg, ma l’ad di Tesla, che in precedenza praticava judo, potrebbe sorprendere tutti.

Tornando alle origini del discorso, intanto, gli esperti di Meta a Menlo Park stanno lavorando sul ‘Project 92’, nome in codice della nuova app basata sull’interfaccia di Instagram ma con le stesse finalità di Twitter. Secondo le prime indiscrezioni, l’applicazione si chiamerà Threads e mirerà ad assorbire gli utenti che Twitter ha perso nell’ultimo periodo. Da quando Elon Musk ha acquistato la società che cinguetta la piattaforma si trova in difficoltà, perdendo user, inserzionisti e – di conseguenza – soldi e forza lavoro.