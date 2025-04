Musicisti, atleti e autori. Tanti i grandi ospiti a ’Lucca città di carta’

Dallo storico bassista dei Pooh, Red Canzian, a Drusilla Foer nelle vesti di moderatrice, dagli atleti del nuoto Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo a Marco Vichi e Marco Pardini. Sono questi solo alcuni degli ospiti della quarta edizione di ‘Lucca città di carta’ che torna al Real Collegio da oggi a domenica. Oltre cento gli eventi in programma, tra presentazioni, workshop e mostre. Sessanta, invece, gli stand di associazioni e piccoli e medi editori. In cartellone, anche un calendario collaterale dedicato ai più piccoli, mentre si rinnova la collaborazione del festival con le scuole per avvicinare i giovani alla lettura.

Tra le particolarità del festival anche i ‘Silent reading party’, spazi per leggere libri e confrontarsi abbandonando i propri smartphone. Ma anche un incontro sull’astronomia con Sauro Donati, presidente dell’Osservatorio astronomico di Monte Agliale. E poi ancora laboratori per imparare a creare e stampare le copertine, la mostra ‘Tra le linee’, l’esposizione di pittura e arti grafiche a cura del collettivo Euphorbia e ‘Il giardino delle streghe’ di Silvia Talassi.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, Red Canzian parlerà del suo libro ‘Centoparole per raccontare una vita’, mentre i due protagonisti della Nazionale italiana di nuoto Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo porteranno al festival ‘Laurearsi campioni’, un’opera che intende offrire ai giovani un modello ‘sano’ da seguire. Matteo Rubboli presenterà invece ‘Polvere nel vento’, il nuovo romanzo che racconta storie d’amore in campi di concentramento. Marco Vichi porterà in fiera la nuova avventura del commissario Bordelli, mentre Valerio Aiolli parlerà del caso della contessa Francesca Vacca Augusta. Tra gli ospiti per bambini e ragazzi spicca Andrea Visibelli con il fantasy ‘Il desiderio di Bran’. Un programma per tutti i gusti quello che per tre giorni, a ingresso gratuito dalle 10 alle 19, farà di Lucca una vera e propria città di carta.