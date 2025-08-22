Musica sull’acqua. A ’Stresa Festival’ i capolavori di Bach e Scarlatti

La musica classica è protagonista sul Lago Maggiore allo ’Stresa Festival’, giunto alla 64esima edizione con un nutrito parterre di artisti internazionali e nuovi talenti. Acquistando un biglietto gli spettatori contribuiranno anche all’ampliamento del ’Bosco Claudio Abbado’, sorto lo scorso anno all’interno del Parco Campo dei Fiori.

Questa sera all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, in programma le meditazioni sulle Suite per violoncello di Bach, affidate quest’anno allo svizzero Thomas Demenga. Domani alla Chiesa Sant’Ambrogio a Stresa, l’ensemble

’Il Suonar Parlante’ diretto dal violista da gamba Vittorio Ghielmi accosterà lo Stabat Mater di Alessandro Scarlatti all’omonima composizione dell’estone Arvo Pärt. ’Impressions Parisiennes’ è il titolo del concerto del 26 agosto del Quatuor Van Kuijk che celebrerà la ricchezza e l’eleganza del repertorio francese attraverso trascrizioni di Ravel, Poulenc e Fauré, eseguendo anche composizioni originali

di Baptiste Trotignon.

R.P.