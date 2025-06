Musica live. Dal rock al pop e rap. Eventi super

di Pierfrancesco Pacoda

E’ un’estate di grande musica dal vivo in Emilia Romagna, quella del 2025, con un’offerta di concerti vastissima, tra festival e rassegne negli spazi all’aperto. Alcune, come Sequioie Music Park, nel Parco delle Caserme Rosse a Bologna, propongono un cartellone che alterna artisti della nuova scena italiana con stelle internazionali.

Come gli Psicologi il 29 giugno, seguiti l’1 luglio dagli americani De La Soul, il gruppo che ha imposto una nuova via al rap, filtrando i ritmi urbani attraverso una visione psichedelica, hippie. Si prosegue il 3 con Gianna Nannini, il 5 con Capo Plaza, che con il brano appena uscito, ’Non basta mai’ è uno dei cantanti più ascoltati dei mesi caldi e il 6 con l’unica data italiana della cantautrice inglese, tra i talenti da seguire, Jorja Smith. Bologna è anche Botanique, che nei giardini di via Filippo Re propone il 5 luglio il concerto di Giancane, travolgente esponente del pop punk nazionale, noto per aver composto le musiche della serie animata di Zerocalcare per Netflix. Mentre al DiMondi Festival, in piazza Lucio Dalla arrivano il 2 luglio i colombiani Ghetto Kumbè, tra i più originali interpreti della cosiddetta cumbia digitale, e il 9 gli angolani Toma, che rileggono la ricchissima tradizione sonora della loro terra in senso contemporaneo.

In un altro parco cittadino, quello di Villa Pini, per Villa Pini Summer Vibes, va in scena una due giorni dedicata all’hip hop italiano, con alcuni tra i più importanti dj e rapper nazionali, il 27 Katzuma e Frank Siciliano, il 28 Lugi e Trix. Completa l’offerta il concerto di Shiva il 28 giugno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di grande qualità anche i nomi che caratterizzano il calendario di Ferrara Summer Festival, che il 29 giugno in piazza Ariostea, presenta i Lynyrd Skynyrd, gruppo che si è formato nel 1964 in Florida ed è diventato l’esponente più celebre del southern rock, grazie a brani di successo come ‘Sweet Home Alabama’.

Il 2, stesso posto, c’è un’altra formazione che ha fatto la storia del rock, gli inglesi Judas Priest. Sul versante della musica italiana, è forte l’attesa per lo spettacolo che Antonello Venditti terrà a Palazzo Farnese a Piacenza il 3 luglio, per quello di Max Gazzè al Festival Lupo nel Parco Storico di Monte Sole a Marzabotto il 4 luglio e per i concerti di Marco Mengoni il 5 e 6 luglio a Bologna allo Stadio Dall’Ara.

Anche la Riviera Romagnola offre una programmazione di musica dal vivo, con artisti come il rapper Willie Peyote, che sarà il 5 luglio all’Arena della Regina a Cattolica e cantanti come Enrico Ruggeri che il 9 luglio a Rimini è ospite de La Milanesiana e Peppe Servillo il 9 luglio sulla Terrazza delle Terme a Cervia all’interno di ER Festival. Luglio è anche il mese dell’arrivo di Max Pezzali – il 12 – all’Autodromo di Imola e dei CCCP con il loro ultimo tour il 24 luglio in piazza Fellini a Rimini.